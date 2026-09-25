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Corinna Schumacher, dezvăluiri emoționante despre fostul campion de Formula 1. Care e starea lui Michael Schumacher la 13 ani de la accident

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Corinna Schumacher a rememorat începuturile relației sale cu Michael și provocările întâmpinate, într-un nou documentar despre sezonul său legendar din 1994. Filmul oferă detalii rare despre viața privată a fostului campion, care a dispărut din luminile reflectoarelor în 2013, după un teribil accident la schi.

Corinna, detalii emoționante despre Michael Schumacher

Documentarul „Schumacher 94: The Birth of a Legend”, cu o durată de 105 minute, ne invită într-o călătorie emoționantă către începuturile carierei legendare a lui Michael Schumacher, dezvăluind sezonul din 1994, când pilotul german a câștigat primul său titlu mondial cu echipa Benetton. Pe lângă triumful său sportiv, filmul oferă și o privire rară în intimitatea vieții personale a lui Schumacher și a soției sale, Corinna.

MICHAEL SCHUMACHER AND WIFE IN ST MORITZIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 10)

Corinna, care a fost alături de Michael de la începutul anilor ’90, dezvăluie în documentar momente sensibile din viața lor împreună.

„Era melodia noastră pe atunci”, spune ea despre piesa „Rush Rush” a Paulei Abdul, care le-a marcat relația la începuturi.

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„Când o aud astăzi și sunt în mașină, plâng pe ascuns”, a mărturisit soția lui Michael Schumacher, citată de Daily Mail.

De asemenea, Corinna povestește cu umor despre cum mama ei nu îl agrea inițial pe Schumacher.

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„Mama mea era complet împotrivă. Michael era mereu pe pista de karting și îi împingea mereu pe ceilalți pe margine. Mama mea spunea mereu: «Uite-l pe Schumacher! Au o pistă de karting acasă, îi dau afară pe toți cei care greșesc, iar acum el îi dă afară pe alții!»”

Un alt detaliu amuzant pe care Corinna îl împărtășește este despre cadourile neobișnuite pe care Michael le primea de la fani, inclusiv lenjerie intimă de la o admiratoare pe nume Jutta.

„Primea foarte multe astfel de lucruri”, povestește ea.

„La un moment dat, «Hai, Jutta» a devenit expresia lui obișnuită”, a mai spus Corinna Schumacher.

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Lupta Corinnei Schumacher pentru viața privată a fostului campion de F1

De la accidentul suferit de Michael Schumacher pe 29 decembrie 2013, pe o pârtie de schi din Alpii francezi, Corinna a devenit stâlpul familiei și principalul sprijin al soțului ei. Ea este ajutată de o echipă de asistente și terapeuți care îi oferă îngrijire non-stop.

„Inima mea bate pentru el când câștigă. Și când pierde. Inima mea este mereu alături de el”, mărturisește Corinna în documentar.

De altfel, această apariție este una dintre puținele ocazii în care Corinna Schumacher a ales să vorbească public despre viața lor, după ce a apărut și în documentarul „Schumacher” lansat în 2021 pe Netflix.

Ea a reiterat atunci importanța vieții private pentru Michael și pentru familia lor: „Michael ne-a protejat mereu, iar acum noi îl protejăm pe Michael”.

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Starea actuală a lui Michael Schumacher

Deși documentarul nu oferă actualizări despre starea de sănătate a lui Michael Schumacher, surse apropiate familiei au dezvăluit anterior că fostul campion mondial, acum în vârstă de 57 de ani, nu mai este complet imobilizat la pat.

El petrece timp în scaunul cu rotile și poate fi plimbat prin proprietățile sale din Mallorca și Gland, Elveția, în valoare de zeci de milioane de lire sterline.

Zvonurile despre starea sa au variat de-a lungul anilor, iar încercările unor foști angajați de a vinde imagini cu Schumacher în suferință au fost aspru pedepsite. În ciuda speculațiilor, Corinna Schumcher a rămas fermă în protejarea intimității soțului ei.

„Michael este aici. Este diferit, dar este aici, și asta ne dă putere”, a declarat ea în 2021.

„Facem tot ce putem pentru ca Michael să se simtă mai bine și pentru a ne asigura că este confortabil”, spunea Corinna Schumacher atunci.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Corinna și Michael Schumacher

Sursă foto: Profimedia, Getty

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