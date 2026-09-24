Taylor Lautner din Twilight a devenit tată pentru prima oară. Soția lui, Tay Lautner, a născut o fetiță

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Taylor Lautner din franciza „Twilight” și soția lui, Tay Lautner, au anunțat că au devenit părinți pentru prima dată.

Taylor Lautner din Twilight a devenit tată pentru prima oară

Taylor și Tay Lautner au devenit părinții unei fetițe pe 16 septembrie. Cuplul a împărtășit vestea fericită pe rețelele sociale, dezvăluind numele special pe care l-au ales pentru micuța lor.

„De o săptămână ne bucurăm de micuța noastră Lenny”, a scris perechea într-o postare comună pe Instagram, înainte de a dezvălui că numele complet al fiicei lor este Lennon Taylor Lautner. „16.09.2026.” Mesajul a apărut în dreptul unei fotografii cu bebelușa în care fața îi este decupată.

Taylor și Tay, care s-au căsătorit în 2022 după patru ani de relație, au anunțat că vor deveni părinți la sfârșitul lunii martie. Făcând referire la numele lor comun, actorul din „Twilight” a scris la momentul respectiv: „Ce poate fi mai frumos decât doi Taylor Lautner?”.

Pe tot parcursul sarcinii, Tay a împărtășit momente din călătoria ei spre maternitate, dansând chiar pe versurile din piesa „Wi$h Li$t” a fostei iubite a soțului ei, Taylor Swift, care spuneau: „Să ai câțiva copii, ca tot cartierul să arate ca tine.” În videoclipul jucăuș publicat pe 20 aprilie, ea a sugerat posibilitatea extinderii familiei Lautner, scriind în descriere: „Vreau 10 ca tine, @taylorlautner.” La care Taylor a replicat glumind: „Să începem cu unul și vedem mai departe?”.

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Cum a început relația dintre Taylor și Tay Lautner

Cei doi s-au cunoscut prin intermediul surorii actorului, Makena Moore. „M-a sunat și mi-a spus: «Omule, ți-am găsit viitoarea soție. Trebuie să o cunoști pe fata asta»”, a povestit Taylor revistei People, în ianuarie 2022. „Iar restul este istorie.”

La acea vreme, el luase o pauză de la actorie, ceea ce i-a oferit ocazia să o cunoască pe viitoarea mamă a copilului său. „Voiam să fac un pas înapoi, să mă bucur de viață și să petrec ceva timp cu familia și prietenii mei”, a continuat el. „Și așa am cunoscut-o pe logodnica mea [de atunci], așa că totul a ieșit bine.”

Într-adevăr, totul a ieșit bine, după cum a mărturisit Tay în postarea ei de aniversare din ianuarie 2023: „El mă susține să fiu liberă și să-mi trăiesc cele mai îndrăznețe vise, iubindu-mă atât de mult. Îți sunt mai mult decât recunoscătoare.”

Și cu mult înainte ca ei să se cunoască, actorul își exprimase dorința de a avea copii într-o bună zi. „Iubesc copiii din toată inima, iubesc familia”, a declarat el pentru Entertainment Tonight în 2016. „Așa că, într-o zi, aștept cu nerăbdare acest moment.”

Foto: Instagram

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