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Mihai Onilă spune că simte prezența fiicei sale pe care a pierdut-o în urmă cu 10 ani: „Pe fiica mea o simt ca pe o prezență, care îmi răspunde la întrebări, atunci când o chem”

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Mihai Onilă (55 ani) a învins moartea după o operație de urgență pentru pancreatită acută. Artistul crede că fiica sa, Ioana Emily Hope, care a murit acum zece ani, l-a vegheat din „lumea de dincolo”. Mai mult, artistul spune că simte deseori prezența fiicei sale, care îi și răspunde la întrebări, atunci când o cheamă.

Mihai Onilă și legătura strânsă cu fiica sa, chiar și din viața de apoi

Mihai Onilă, la doar 55 de ani, a trăit o experiență care i-a marcat profund existența. În luna iulie a acestui an, artistul a fost diagnosticat cu pancreatită acută și supus unei intervenții chirurgicale de urgență. Pe patul de spital, între viață și moarte, cântărețul spune că a simțit prezența fiicei sale, Ioana Emily Hope, care l-a vegheat și i-a insuflat putere să lupte.

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De-a lungul timpului, multe persoane au povestit cum, în momentele grele, au simțit prezența celor pe care i-au pierdut. Mihai Onilă, fost solist al trupei Axxa și terapeut, nu face excepție. În cadrul unui interviu acordat Click, acesta a vorbit despre legătura specială pe care o are cu fiica lui, dar și despre sprijinul pe care îl simte din partea celor dragi, plecați din această lume.

„Cei care nu mai sunt fizic alături de noi din iubire ei ne ajută necondiționat. Dar nu toate sufletele au „timp” și „deschiderea” de a da energie celor din trup, pentru că noi cei din trup suntem asumați să fim aici și să facem tot ce putem ca să evoluăm. Și nu oricine are această percepție, nu oricine poate simți această energie, este vorba despre câmpul vibrațional și despre propria vibrație a oamenilor, mai înaltă sau mai joasă, ca la sunete”, a declarat Mihai Onilă.

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Ioana Emily Hope, fiica-înger care îi veghează calea

Durerea pierderii unei fiice nu dispare niciodată. În urmă cu zece ani, Mihai Onilă și-a pierdut fetița, Ioana Emily Hope, răpusă de o boală cumplită. Cu toate acestea, Mihai simte mereu că Ioana este alături de el, că îl ghidează și îi oferă răspunsuri la întrebările cele mai dificile.

„Pe fiica mea o simt ca pe o prezență, care îmi răspunde la întrebări, atunci când o chem. E o voce feminină și caldă, pe care o aud mental. Dar asta mi se întâmplă și cu alte spirite, care nu mai sunt aici, în fizic, și care vin când le chem și fiecare are o voce proprie”, a explicat artistul pentru publicația menționată anterior.

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Mihai Onilă și-a pierdut fiica în fața cancerului

Anul 2016 avea să fie cel mai greu din viața lui Mihai Onilă. Fiica lui, Ioana Emily Hope, în vârstă de doar 10 ani, a pierdut lupta cu cancerul. Un cancer pe care nu a știut că îl are decât în momentul în care a ajuns în stadiul patru. Medicii i-au mai dat doar 6 luni de trăit, fără nicio șansă de supraviețuire.

Totul a început cu niște senzații bizare pe care micuța le-a acuzat la nivelul uneia dintre mâini, după care nu și-a mai simțit degețelele. Atunci, părinții au decis să o ducă la spital pentru un control.

Doctorul m-a luat pe mine deoparte, n-a vrut să vorbească cu fosta mea soție și mi-a zis: „pentru că ești bărbat, am să-ți spun în față adevărul. Copilul tău în 6 luni va muri!” Am întrebat: „Nu înțeleg, de ce? Pe ce bază?” „În baza unui glaucom, cancer în mijlocul creierului, unde noi nu putem face absolut nimic”, a povestit Mihai Onilă în emisiunea În Oglindă.

Medicii i-au spus că niciun fel de tratament nu o mai poate ajuta pe fiica sa. După câteva luni, Ioana Emily Hope s-a stins.

Am dus-o la spital pentru că ne-a luat la spital. La spital era caldă, ca și cum era vie. Ne-am luat adio de la ea. Niște tineri s-au luptat cu viața ei să o resusciteze, au pus toată puterea lor, doar că ea își dăduse deja ultima suflare. Am ajuns acasă și am început să plâng, mi se rupea sufletul”, a dezvăluit artistul.

Atunci, artistul a simțit prezența fiicei sale care îi spunea că nu mai are niciun fel de durere.

M-am băgat în cadă, am zis să fac o baie și să mă liniștesc. Acolo a venit ea, lângă mine. A zis „Tati”, cu vocea ei, normal că nu era fizic, era spiritul. „Tu simți că mă mai doare ceva?” M-am pus să simt. Și am zis „da, nu mai ai nimic”. Și atunci de ce joci rolul victimei?” , și-a mai amintit Mihai Onilă.

După moartea fetiței, în vara anului 2020, Mihai Onilă s-a despărțit de Adriana, soția lui. Cei doi au luat decizia de comun acord întrucât relația lor s-a răcit după moartea Ioanei.

Eugen Cristea și legătura specială cu Cristina Deleanu

Mihai Onilă nu este singurul artist care vorbește despre legături speciale cu cei plecați dintre noi. Actorul Eugen Cristea, cunoscut din producția ”Liceenii”, a avut parte de experiențe similare după pierderea soției sale, Cristina Deleanu, care a încetat din viață în 2025, la vârsta de 84 de ani.

„Îi simt prezența în casă, parcă am simțit-o lângă patul meu, ca o ocrotire. Simt ca o prezență în cameră, lumânările ard tot timpul. Când plec de acasă, în provincie, am o lumânare cu luminiță, cu baterii, o pun spre Răsărit. Am o fotografie mare cu Cristina, am și trei tablouri, trăiesc adesea cu senzația că expresia se modifică. Eu sunt un tip foarte credincios și cu frica lui Dumnezeu. Cristina a murit, nu mai este fizic, pe acest pământ, dar simt că, de undeva, de deasupra, mă veghează”, a povestit Eugen Cristea.

Actorul mărturisește că legătura lor continuă și prin vis, acolo unde Cristina îi apare aproape în fiecare noapte.

„O visez aproape în fiecare seară. În vis, îmi zâmbește, cred că e bine, acolo, unde e, cred că are sufletul liniștit. Toate aceste trăiri și experiențe mi le notez într-un caiețel”, a adăugat actorul.

Sursă foto: Facebook

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