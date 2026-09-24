Anca Țurcașiu nu vrea să fie cerută în căsătorie. Actrița a spus clar: „Să nu cumva să mă ceară”

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Anca Țurcașiu a vorbit despre relația cu Călin Șerban și despre planurile de viitor. Actrița a spus că nu vrea sub nicio formă să fie cerută în căsătorie. Iată care este motivul.

Anca Țurcașiu refuză să fie cerută în căsătorie de iubitul ei

Artista trăiește una dintre cele mai frumoase povești de dragoste din lumea mondenă. Ea și Călin Șerban formează un cuplu de ceva timp, iar relația lor s-a consolidat în timp, legătura lor fiind inițial una de prietenie. Cei doi și-au dat seama că au sentimente unul pentru celălalt și și-au dat o șansă, iar acum sunt mai fericiți ca niciodată.

Cu toate acestea, ei nu vor să se căsătorească, iar actrița a explicat că nu își dorește să fie cerută în căsătorie.

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Cu toate că este îndrăgostită până peste cap de Călin Șerban, Anca Țurcașiu a declarat că este cu picioarele pe pământ și i-a explicat partenerului său că nu vrea să existe o cerere în căsătorie, pentru că s-ar putea lovi de un refuz.

„Suntem cu picioarele pe Pământ, în sensul în care ne-am gândit că nu știm dacăe cazul să ne căsătorim (…) Am discutat despre lucrul acesta și eu i-am spus că eu nu-mi doresc asta și să nu cumva să mă ceară de nevastă, pentru că s-ar putea să primească un răspuns negativ”, a declarat Anca Țurcașiu pentru Știrile Antena Stars.

Ce diferență de vârstă este între cei doiâ

Anca Țurcașiu este mai în vârstă decât Călin Șerban cu patru ani. Cu toate acestea, cei doi au o relație specială și se înțeleg foarte bine.

Artista a precizat că ține foarte mult la o regulă în relație ei. De fiecare dată când pleacă de acasă, Anca Țurcașiu are grijă ca partenerul ei să se asorteze cu ea la îmbrăcăminte.

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„Haideți să vă spunem cum stau lucrurile în familia noastră. În fiecare seară, eu mă îmbrac cu ceva, cu ce aleg, și Călin încearcă să se asorteze cu mine (…) Mi se pare foarte drăguț asta”, a transmis Anca Țurcașiu, pe TikTok.

Călin Șerban are 50 de ani și este pasionat de sporturile extreme. El s-a făcut remarcat prin participarea la diverse competiții televizate. El este tatăl a trei copii.

Anca Țurcașiu a divorțat în 2020 de Cristian Georgescu, medicul cu care a fost căsătorită timp de 22 de ani. La vremea respectivă, actrița a făcut anunțul printr-o postare emoționantă pe rețelele de socializare, fără să dezvăluie însă detalii despre motivele care au dus la încheierea căsniciei.

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