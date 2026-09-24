Seară plină de emoție, sfaturi prețioase și zâmbete la prima ediție BABY UNICA TALKS. Lili Sandu și Larisa Iordache, printre invitații speciali din ParkLake

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Sănătatea celor mici, provocările de zi cu zi din viața de mămică și secretele unui echilibru perfect între carieră și familie au fost ingredientele principale ale primei ediții BABY UNICA TALKS powered by Pampers. Miercuri seară, 23 septembrie, la ParkLake Shopping Center, comunitatea mămicilor s-a reunit într-o atmosferă caldă, plină de empatie și inspirație, alături de vedete îndrăgite, campioane olimpice și specialiști de top din dermatologie.

O întâlnire de suflet pentru mămici și viitoare mămici

Aflat la prima sa ediție, evenimentul BABY UNICA TALKS powered by Pampers a transformat o seară de miercuri într-un spațiu primitor de conversație sinceră, destinat mămicilor celor care doresc să le ofere celor mici cel mai bun start în viață.

Găzduită cu mult entuziasm și energie de Alina Bucsain (redactor-șef al revistei Baby) și Dorin Chioțea (redactor-șef Libertatea), întâlnirea a adus în prim-plan teme esențiale despre îngrijirea celor mici, punând accent pe suportul reciproc și pe informațiile validate medical.

Lili Sandu, despre provocările și bucuriile rolului de mamă

Prezență spectaculoasă și plină de căldură, Lili Sandu, vedeta care strălucește pe coperta ediției de septembrie a revistei Baby Unica, a împărtășit din propriile experiențe din viața de mămică. Vedeta a vorbit deschis despre emoțiile primilor ani, echilibrul dintre viața profesională și cea de familie, dar și despre importanța de a găsi momente de reconectare cu propria persoană în mijlocul agitației cotidiene.

Larisa Iordache, o nouă medalie de aur: experiența de proaspătă mămică

Una dintre cele mai emoționante prezențe ale serii a fost cea a Larisei Iordache. Medaliată olimpică, mondială și europeană, fosta mare gimnastă a trecut de la rigorile performanței sportive la cea mai frumoasă și intensă provocare: rolul de proaspătă mămică.

Cu zâmbetul pe buze și multă vulnerabilitate, Larisa a povestit despre lecțiile de răbdare pe care i le oferă fiica ei, Amira, în fiecare zi.

Sfaturi de la specialiști pentru îngrijirea pielii celor mici

Pe lângă poveștile pline de inspirație din lumea vedetelor, componenta medicală a fost un pilon de bază al serii. Conf. Dr. Alin Nicolescu, președintele Societății Române de Dermatologie, alături de Dr. Mihaela Balaban, au oferit sfaturi practice și clarificări prețioase cu privire la îngrijirea corectă a pielii bebelușilor.

Mămicile prezente la eveniment au putut adresa întrebări direct specialiștilor, aflând detalii importante despre protecția barierei cutanate și gestionarea afecțiunilor dermatologice frecvente la copii.

Ieșirea din rutina zilnică le-a oferit mămicilor ocazia nu doar de a aduna informații prețioase de la experți, ci și de a interacționa, de a schimba impresii și de a pleca acasă cu doze mari de încredere.

BABY UNICA TALKS a fost un eveniment powered by Pampers și găzduit de ParkLake Shopping Center. Le mulțumim și sponsorilor noștri, Primark, Shift Aroma, Detrical, SLooP, Apa Bilbor și OSHEE România, care au adus un plus de savoare și bucurie evenimentului, răsfățându-i pe invitați și pe cei mici cu momente speciale și cadouri care să le ușureze viețile mămicilor.

Foto: Unica.ro

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