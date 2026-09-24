Cine este Daniela Moraru, iubita lui Cheloo. Detalii neștiute despre femeia care a cucerit inima artistului

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Deși este una dintre cele mai directe, vocale și controversate prezențe din showbiz-ul românesc, Cheloo (Cătălin Ștefan Ion) păstrează o discreție absolută când vine vorba despre viața lui personală. Fondatorul trupei Paraziții preferă să își țină familia departe de lumina reflectoarelor. Cu toate acestea, curiozitatea publicului privind femeia alături de care își trăiește viața departe de camerele de filmat este uriașă. Partenera lui de viață este Daniela Moraru, o prezență discretă care i-a oferit artistului echilibrul de care avea nevoie.

Cine este Daniela Moraru

Spre deosebire de alte partenere de vedete care caută expunerea mediatică sau popularitatea pe rețelele de socializare, Daniela Moraru a ales să rămână într-un con de umbră. Discreția pare să fie chiar calitatea care a cucerit-o pe vedeta de la Antena 1, recunoscut pentru aversiunea sa față de mondenități și atenția excesivă a presei.

Daniela Moraru și Cheloo sunt împreună de mulți ani și au creat o legătură extrem de solidă, bazată pe respect, intimitate și valori comune. Cei doi au ales să nu își expună relația, evitând evenimentele mondene și aparițiile pe covoarele roșii.

Relația dintre Daniela și Cheloo s-a consolidat odată cu venirea pe lume a celor doi copii ai lor – o fetiță și un băiat. Cei mici sunt crescuți departe de atenția presei, părinții lor dorind să le ofere o copilărie normală și protejată de presiunea celebrității.

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Viața departe de București

Pentru a scăpa de agitația din București și de ochii curioșilor, Cheloo și Daniela Moraru au luat o decizie importantă: s-au mutat la Prahova, în apropiere de Breaza. Acolo, cei doi duc o viață liniștită, aproape de natură.

Rapperul a declarat în repetate rânduri că liniștea de la țară și stilul de viață simplu sunt esențiale pentru starea lui de bine și pentru inspirație, iar Daniela împărtășește aceeași viziune.

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„Lumea e preocupată de monden, de viața mea personală, lucruri pe care eu refuz să le discut. Nu-mi place, nu mi-a plăcut niciodată. Dacă mă întrebi de viața personală, nici nu mă interesează”, a declarat artistul în urmă cu ceva timp.

Cheloo mai are un fiu, Ștefan Ion, din relația cu Daniela Niculescu. Cei doi au divorțat în 2012, după cinci ani de mariaj.

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Sursă foto: Instagram, Facebook

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