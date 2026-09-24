Nicușor Dan, explicații despre sărutul cu Mirabela Grădinaru. Cum a ajuns momentul intim pe TikTok

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Într-un moment care a captat rapid atenția online, un videoclip postat de Nicușor Dan pe TikTok a strâns aproape un milion de vizualizări. Imaginile, în care acesta apare alături de partenera sa, Mirabela Grădinaru, pe aeroportul din New York, au stârnit dezbateri aprinse. Unele voci au considerat postarea drept o strategie de imagine, în timp ce altele au apreciat gestul ca fiind autentic.
Cum explică Nicușor Dan sărutul cu Mirabela Grădinaru, devenit viral în mediul online
Nicușor Dan și partenera sa, Mirabela Grădinaru, au fost zilele trecute în America, unde președintele a participat la Adunarea Generală a ONU. În timp ce se afla la New York, pe contul de TikTok al șefului statului a fost publicat un clip despre vizita sa, clip care începea cu un sărut împărtășit de Nicușor Dan cu partenera sa de viață, Mirabela Grădinaru.
Jurnaliștii l-au întrebat pe președinte despre decizia de a publica videoclipul care include și un moment de tandrețe cu partenera sa. Întrebările au fost directe: „Ce mesaj ați vrut să transmiteți? Cum v-au lăsat consilierii, totuși? V-au convins să postați?”.
În perioada 20–23 septembrie 2026, Nicușor Dan a participat la Adunarea Generală a ONU, moment în care a adus și un omagiu la Memorialul 9/11. Alături de Mirabela Grădinaru, președintele a ținut să onoreze memoria celor cinci cetățeni români care și-au pierdut viața în atacurile din urmă cu 25 de ani.
„Mă aflu la New York, în cadrul vizitei în Statele Unite, unde ieri am avut câteva întâlniri importante. Alături de Mirabela, am mers la Memorialul 9/11, un loc care ne amintește cât de importante sunt memoria, solidaritatea și apărarea valorilor democratice”, a declarat acesta.
Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru