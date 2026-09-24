Nicușor Dan, criticat dur de Elena Lasconi: „E o catastrofă”

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Elena Lasconi îl critică dur pe președintele Nicușor Dan pentru gestul său controversat din Ucraina, unde a fost surprins aranjându-și șosetele lângă Volodimir Zelenski. Primărița din Câmpulung Muscel l-a numit pe președinte o „catastrofă” și „de râsul lumii”.

Nicușor Dan, criticat dur de Elena Lasconi

Elena Lasconi, fostă președintă a USR și candidată la alegerile prezidențiale din 2024, a criticat dur comportamentul președintelui Nicușor Dan. Scandalul a izbucnit după ce, pe 18 septembrie 2026, o jurnalistă ucraineană l-a surprins pe acesta aranjându-și șosetele în timp ce stătea lângă omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, în cadrul Summitului inaugural al Inițiativei pentru Integrare Carpatică, desfășurat în Ucraina. Reacția liderului ucrainean, care a întors capul de două ori pentru a-l privi pe Nicușor Dan, a devenit virală.

„E o catastrofă. Deci, eu nu pot să înțeleg cum te duci tu la o întâlnire importantă cu Zelenski lângă tine și tu tragi de șosetele alea și nici măcar nu erau lăsate. Și dacă erau lăsate, mă, și dacă rămâi desculț, stai demn acolo și ascultă pe cineva. Ce respect ai pentru persoana care vorbește, pentru Zelenski, pentru… Doamne, ferește-mă…”, a declarat Lasconi la Digi24, vizibil iritată. Ea a continuat: „Nu se poate așa ceva. Deci, suntem de râsul lumii”.

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Parcursul politic al Elenei Lasconi

Criticile Elenei Lasconi vin într-un context politic în care relațiile dintre cei doi lideri sunt deja tensionate. Lasconi, care a condus Uniunea Salvați România (USR) până în 2025, și-a văzut cariera politică afectată de o serie de trădări interne. Potrivit Libertatea, în aprilie 2025, Dominic Fritz și Ionuț Moșteanu, foști colegi de partid, au preluat conducerea USR și au decis să îl susțină pe Nicușor Dan la alegerile prezidențiale din mai 2025. În urma acestui act politic, Lasconi a obținut doar 2,7% din voturi, clasându-se pe locul cinci, după Nicușor Dan, George Simion, Crin Antonescu și Victor Ponta.

Deși Lasconi a ajuns pe locul doi în primul tur al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024, pierzând în fața lui Călin Georgescu, rezultatele au fost anulate de Curtea Constituțională în decembrie 2024. Aceasta a fost ultima ei șansă de a-și reconstrui cariera politică la nivel înalt, dar a ieșit mult mai slabă din următoarele alegeri, demisionând ulterior din funcția de președinte al USR.

În prezent, Nicușor Dan, în ciuda controverselor, continuă să ocupe funcția de președinte al României. Totuși, episodul șosetelor a atras atenția internațională și a stârnit reacții critice, punând din nou în lumină presiunea care vine odată cu astfel de o poziție.

Foto: Hepta.ro

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