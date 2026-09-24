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Premierul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat că vrea înființarea unei singure Poliții Naționale și să existe un singur tip de polițist pe tot teritoriul țării. În plus, el a spus că ar vrea un ghișeu unic pentru cetățeni, unde să se poată face tot felul de lucruri.

Ghișeu unic și o singură Poliție. Cum vor funcționa aceste scenarii pentru România

Premierul desemnat de președintele țării spune că vrea să fie înființat un singur punct de lucru al statului cu cetățeanul, iar lucruri precum înmatricularea unui autoturism, eliberarea unui pașaport sau alte lucruri, să fie realizate la același ghișeu.

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Totodată, el vrea să înființeze o singură Poliție Națională.

„Vom înfiinţa o singură Poliţie Naţională, un singur tip de poliţist pe tot teritoriul României. Şi acum, când mergem, de exemplu, să ne reînnoim permisul auto sau când ne-a expirat cartea de identitate sau când trebuie să înmatriculăm un autoturism, mergem de la un ghişeu la altul.

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Vom înfiinţa un singur punct de lucru al statului cu cetăţeanul, indiferent ce nevoie ai, un buletin, o înmatriculare de autoturism, eliberarea unui paşaport, pentru toate lucrurile să mergi la acelaşi ghişeu şi să ai o singură instituţie a statului care interacţionează cu oamenii”, a declarat Siegfried Mureşan, joi, la Radio România Actualităţi.

Ce se întâmplă cu reforma pensiilor speciale

Întrebat dacă acest lucru nu ar duce la o majorare a numărului celor care vor să iasă la pensie din Ministerul de Interne, Siegfried Mureșan a răspuns că obiectivul este să fie finalizată reforma pensiilor speciale.

„Obiectivul nostru este de altfel să şi finalizăm reforma pensiilor speciale. Pensia plătită de la buget să nu depăşească ultimul venit net din activitate şi evident şi fără cumul între pensie şi salariu la stat.

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Mulţi oameni, poliţişti sau alte categorii, se pregătesc, acumulează experienţă şi când ajung în vârful carierei, la nici 50 de ani, se pensionează, ei sunt o pierdere pentru România, statul român investeşte în ei, ca atare e clar că vom crea cadrul pentru ca aceşti oameni să lucreze mai mult şi în condiţii care să fie avantajoase şi pentru ei, dar să poată servi cetăţeanul şi să fie la dispoziţia statului mai mult timp dacă au ales această carieră”, a mai declarat premierul desemnat.

Foto: Hepta

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