Devon Lee Carlson și Duke Nicholson, nepotul actorului Jack Nicholson, s-au logodit

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Devon Lee Carlson și-a arătat inelul de logodnă la premiera din Los Angeles a filmului „The Deputy”, apărând pe covorul roșu alături de logodnicul ei, Duke Nicholson. Modelul și creatoarea brandului Wildflower Cases, în vârstă de 32 de ani, a fost surprinsă într-o atmosferă relaxată și plină de tandrețe alături de nepotul actorului Jack Nicholson, la cinematograful Landmark Theatres Sunset.

Cei doi au pășit împreună la evenimentul dedicat celui mai recent proiect cinematografic al actorului de 27 de ani.

Săruturi pe covorul roșu și un inel cu trei pietre

Cuplul a atras toate privirile prin stilul lor dezinvolt. Purtând ambii șepci de baseball — a lui Duke având imprimată sigla filmului, iar a lui Devon sigla echipei Las Vegas Raiders —, cei doi s-au sărutat în fața fotografilor. Ulterior, creatoarea de modă a fluturat tacticos mâna spre camerele de filmat pentru a-și expune inelul de logodnă decorat cu trei pietre prețioase.

Anunțul oficial privind logodna a fost făcut în luna iunie, când Devon a publicat o postare în mediul online chiar înainte ca ei să împlinească patru ani de când sunt împreună. Pasiunea și entuziasmul ei au fost evidente încă de la aniversarea precedentă.

„4 ani cu tine! Te iubesc atât de mult, Duke, e pur și simplu nebunie.”

Deși Devon mai împărtășește ocazional imagini cu partenerul ei, cei doi preferă să își păstreze viața personală departe de lumina reflectoarelor. Duke Nicholson este o prezență extrem de discretă și nu deține conturi publice pe rețelele de socializare.

Un nou rol principal și sprijin din partea parteneri

Evenimentul a marcat un pas important în cariera actorului, care joacă rolul principal în thrillerul ce va avea premiera în cinematografe și pe platformele digitale. Personajul său este un tânăr adjunct de șerif care ajunge în vizorul unor infractori periculoși după ce cadavrul pe care trebuia să îl păzească dispare misterios de la locul faptei.

Atracția pentru acest rol complex a fost explicată chiar de actor.

„Toby este un tip complicat, cu defecte și depășit complet de situație, dar are o inimă bună, iar asta m-a atras la el.”

Proiectul cinematografic reunește o distribuție sonoră, din care mai fac parte William H. Macy, Billie Lourd, Julia Fox și Tiffany Haddish. Pentru Duke Nicholson, filmul reprezintă o nouă etapă într-o carieră construită cu pași calculați, după aparițiile sale din producțiile „Us” și „In the Hand of Dante”, dar și după prezența sa emblematică pe coperta albumului „Norman F–ing Rockwell!” lansat de Lana Del Rey.

Foto – Profiemdia / Instagram

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