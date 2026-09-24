Tavi Clonda, reacție tranșantă după ce a fost acuzat că trăiește pe banii soției. „Banii se pun la comun într-o echipă, într-o familie!”

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Tavi Clonda a abordat frontal valul de comentarii negative venite din partea internauților care îl acuză că ar depinde financiar de soția sa, Gabriela Cristea. Invitat recent în podcastul realizat de prezentatoarea TV, artistul a vorbit deschis despre modul în care își gestionează finanțele, despre contribuția fiecăruia în casă și despre spiritul de echipă dintr-un cuplu solid.

Valul de critici din mediul online

Discuția a pornit de la mesajele pe care Gabriela Cristea le primește frecvent de la urmăritorii săi. Prezentatoarea i-a amintit soțului ei despre o reacție recentă din spațiul virtual care a amuzat-o, dar care reflectă o percepție eronată a celor din exterior.

„Au fost multe voci care îți spuneau ție, de exemplu: ‘Trăiești pe banii nevestei’. Am citit chiar aseară un comentariu și m-a buşit râsul. Era la o postare în care tu spuneai ceva drăguț, cu poezie, cu nu ştiu ce, şi cineva zicea: ‘N-are nevoie de poezie, are nevoie să-i aduci bani acasă’”, a povestit Gabriela Cristea în podcastul său.

Adevărul despre venituri și gestionarea bugetului

Răspunsul artistului nu a întârziat să apară. Tavi Clonda a subliniat că a muncit permanent și a adus bani în casă din activitatea sa profesională, amintind de perioada în care participa la numeroase evenimente muzicale.

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„Da, dragostea trece prin stomac. Mai știi când veneam de la nunți? Îmi aduc aminte acum, pe vremea când se plătea cash. Și puneam banii pe noptieră, fraților. Aruncam teancul, ziceai că am fost la manele și am luat banii, știi? Deci ți-am adus și bani acasă. Îi aruncam așa, la propriu”, a explicat cântărețul.

Totodată, Tavi Clonda a explicat că într-o familie unită nu își are locul contorizarea strictă a sumelor câștigate de fiecare partener în parte.

„Cine spune lucrul ăsta probabil că are banii separat. Ei nu înțeleg că banii se pun la comun într-o echipă, într-o familie. Nu contorizezi care și cum. Probabil că se mai simte, mai intervine, dar nu știu dacă e neapărat orgoliu.

După aia trece, pentru că vin momente când câștigi și tu, iar atunci când câștigi și tu mai mult, se echilibrează. După aia nu mai ții cont care e cardul, al cui e, cum e. Dar probabil că, într-un fel, mă mai apasă uneori. De asta muncesc”, a adăugat el.

Economii în gospodărie și sprijin profesional

Pe lângă proiectele muzicale, artistul se implică direct în activitățile profesionale ale soției sale, dar și în administrarea casei, lucruri care ajută la economisirea unor resurse financiare importante.

„De asta sunt managerul, dacă vreți contract cu Gabriela, mă sunați. De asta te ajut la filmări, de asta fac lucrurile prin casă care ar costa bani. Sunt o grămadă de lucruri la care, practic, economisim pentru că le fac eu bine. Eu le fac din plăcere, nu ca să economisesc neapărat bani. Unde nu pot, nu schimb eu instalații electrice, dar, în rest, prin curte și prin casă fac destul de multe lucruri. Laudă-mă și tu!”, i-a transmis Tavi Clonda partenerei sale.

Gabriela Cristea a confirmat sprijinul pe care îl primește și a adăugat că publicul tinde adesea să îi compare, în loc să îi privească ca pe un întreg: „Oamenii, cumva, în loc să ne ia ca pe o echipă, au început să ne compare: „Ea face nu știu ce, el face nu știu ce””.

Cum îi vede Tavi Clonda pe cei care îi critică

În finalul intervenției sale, cântărețul a subliniat că reacțiile negative vin adesea de la oameni care au la rândul lor lipsă de repere sau probleme în propriile relații de cuplu.

„Mulți dintre ei, săracii, nu neapărat că sunt hateri. Ei sunt, de fapt, tot niște victime. Cei care sunt hateri sunt, de fapt, niște victime, au niște traume în spate. N-au fost nici părinții lor o echipă, poate. Unul așa, unul așa. N-au știut, ei nu știu să facă echipă cu partenerii lor și atunci te iau separat, pentru că așa văd ei lucrurile”, a încheiat Tavi Clonda.

Foto – Facebook

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