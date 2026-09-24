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Chad Gilbert, chitaristul și membrul fondator al celebrei trupe americane de pop-punk New Found Glory, a încetat din viață la vârsta de 45 de ani, lăsând în urmă o moștenire artistică impresionantă și o comunitate globală de fani îndurerați.

Anunțul tragic a fost făcut de familia sa, iar omagiile au început rapid să curgă din toate colțurile industriei muzicale.

Ultima suflare alături de cei dragi

Familia artistului a transmis un comunicat sfâșietor, confirmând că Chad s-a stins din viață liniștit, în timpul somnului, exact așa cum și-a dorit. În ultimele sale clipe pe acest pământ, chitaristul a fost înconjurat de dragostea nemărginită a celor mai apropiate persoane din viața sa.

„A părăsit această lume înconjurat de prieteni și familie și și-a dat ultima suflare alături de soția și mama sa, exact așa cum și-a dorit. Suntem dărâmați și șocați de cât de repede a plecat dintre noi, dar totodată recunoscători pentru cât de liniștit s-a stins”, a transmis familia îndurerată, fără a dezvălui cauza directă a decesului. Iubirea de care s-a bucurat artistul a fost evidentă până în ultimul moment, holul spitalului devenind neîncăpător din cauza numărului mare de rude și prieteni veniți într-un suflet să își ia rămas bun.

O luptă lungă și chinuitoare cu boala

Muzicianul s-a confruntat în ultimii ani cu probleme de sănătate foarte grave. Într-un interviu sincer acordat în primăvara acestui an, Gilbert dezvăluia că fusese diagnosticat cu carcinom adrenocortical în stadiul patru, o formă rară și agresivă de cancer, după ce medicii îi descoperiseră trei tumori cerebrale. Această veste cumplită a venit în timp ce artistul urma deja un tratament complex pentru o altă formă de cancer al glandelor suprarenale, diagnosticată încă din anul 2021.

Deși a trecut printr-o operație dificilă pe creier și runde grele de radioterapie, Chad a încercat să își păstreze optimismul. Soția sa, Lisa Cimorelli, explica la acel moment că tratamentele dădeau rezultate excelente în restul corpului, dar bariera hematoencefalică a împiedicat substanțele să ajungă la creier. În ciuda complicațiilor severe apărute în vară, când medicii i-au drenat peste patru litri de lichid din plămâni, artistul spunea pe rețelele de socializare că speră din tot sufletul să își recapete puterile și să revină la viața normală.

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„Frăția noastră va dăinui mereu”

Vestea morții sale a căzut ca un trăsnet peste colegii săi din trupa New Found Glory, alături de care a împărțit scena și gloria timp de aproape trei decenii. Jordan Pundik, Ian Grushka și Cyrus Bolooki au transmis un mesaj plin de durere, aducând un omagiu celui care le-a fost nu doar coleg, ci și frate.

„Stilul de a cânta la chitară al lui Chad, compozițiile sale, umorul și determinarea lui de neclintit au ajutat la definirea trupei New Found Glory timp de aproape trei decenii. Prin mai bine de zece albume, turnee nesfârșite în întreaga lume și mai multe recunoașteri decât ne-am fi putut imagina vreodată, Chad ne-a provocat pe toți să evoluăm ca muzicieni, artiști și oameni. Deși suntem dărâmați de pierderea lui, suntem nespus de recunoscători pentru viața incredibilă pe care a trăit-o, pentru amintirile pe care le-am împărtășit și pentru frăția dintre noi. Influența lui va face mereu parte din New Found Glory”, au scris membrii trupei.

O moștenire care a marcat o generație

Înființată în Coral Springs, Florida, în anul 1997, trupa New Found Glory a devenit rapid un pilon fundamental al genului pop-punk din anii 2000. Cu 14 albume de studio lansate de-a lungul carierei, formația a cucerit generații întregi de adolescenți prin piese devenite adevărate imnuri, precum „My Friends Over You”, „Hit or Miss” sau „All Downhill From Here”.

În ciuda succesului răsunător pe plan muzical și a turneelor internaționale, cei dragi subliniază că adevărata împlinire a artistului a fost în plan personal. Chad Gilbert își găsea cea mai mare bucurie în rolul de soț și tată pentru fiica sa, Lily, lăsând în urmă amintirea unui om de o bunătate rară și a unui talent incontestabil.

Foto – Instagram

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