Cristian Pomohaci, vizat într-un nou dosar. Fostul preot e acuzat de abuzuri grave

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Procurorii DIICOT au descins miercuri la adrese din București, Cluj și Suceava, într-un dosar de pornografie infantilă. Printre suspecți se află și fostul preot Cristian Pomohaci, aflat deja în arest preventiv pentru multiple acuzații grave.

Cristian Pomohaci, vizat într-un nou dosar

Procurorii DIICOT și polițiștii de la Combaterea Criminalității Organizate au desfășurat miercuri mai multe percheziții în București, Cluj-Napoca și localitatea Șaru Dornei, județul Suceava, într-un nou dosar de pornografie infantilă ce îl vizează pe fostul preot Cristian Pomohaci.

Aceste acțiuni vin la mai puțin de o lună după ce Pomohaci a fost trimis în judecată pentru multiple infracțiuni de agresiune sexuală asupra minorilor.

Ancheta, coordonată de procurorii DIICOT Târgu Mureș, vizează patru persoane, una dintre ele fiind deja arestată preventiv în altă cauză. Potrivit autorităților, între martie 2025 și martie 2026, cei implicați ar fi stocat și distribuit materiale video cu conținut explicit care înfățișau minori cu vârste între 4 și 16 ani, notează HotNews.

„Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, în perioada martie 2025 – martie 2026, 4 persoane, dintre care una aflată sub măsura arestului preventiv în altă cauză, ar fi procurat, deținut, stocat și distribuit, prin intermediul unor servicii de mesagerie online și a unor pagini de socializare, videoclipuri care înfățișează minori, cu vârste între 4 și 16 ani, în ipostaze sexuale explicite. Audierile au loc la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Târgu Mureș”, se arată în comunicatul DIICOT.

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Fostul preot se află în arest preventiv

Cristian Pomohaci, fost preot și cântăreț de muzică populară, se află în prezent în arest preventiv, conform surselor judiciare. Acesta a fost deja trimis în judecată pentru multiple infracțiuni grave, inclusiv trei fapte de viol asupra unui minor, trei fapte de agresiune sexuală și patru fapte de acte sexuale cu un minor.

Cazurile documentate acoperă perioada 2019-2026 și implică victime de sex masculin, cu vârste de până la 18 ani. Unele dintre victime ar fi fost constrânse să întrețină relații sexuale repetate cu Pomohaci, iar altele au fost obligate să participe la aceste acte sub influența alcoolului.

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Anchetatorii au descoperit și dovezi care arată că Pomohaci ar fi plătit sume între 250 și 300 de lei băieților pentru servicii sexuale, întâlnirile având loc într-un apartament din Târgu Mureș, deținut de acesta.

În plus, o victimă abuzată de Cristian Pomohaci a relatat că agresiunile au început când avea doar 9 ani și au continuat pe parcursul a șase ani. Alt caz investigat implică abuzul unui băiat de 14 ani care lucra la ferma fostului preot din județul Mureș.

Sursă foto: Hepta

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