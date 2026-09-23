Când se virează banii de pensii în octombrie 2026. Calendarul plăților pe card și prin poștă

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Pensionarii din România își vor primi drepturile bănești aferente lunii octombrie 2026 conform calendarului oficial stabilit de Casa Națională de Pensii Publice. Ca în fiecare lună, banii sunt distribuiți prin două modalități distincte, respectiv prin intermediul Poștei Române și direct pe cardurile bancare ale beneficiarilor.

Calendarul plăților pe card în luna octombrie

Pentru pensionarii care au ales viramentul bancar, banii vor fi virați pe card la datele de 12 și 13 octombrie. În această lună, data de 12 cade într-o zi de luni, ceea ce înseamnă că nu vor exista decalaje cauzate de zilele libere de weekend, iar plățile se vor efectua exact la termenul stabilit.

Ora la care sumele devin disponibile în cont diferă însă de la o instituție bancară la alta. Spre exemplu, la CEC Bank procesul de virare începe în mod obișnuit în jurul orei 9:00 și se finalizează până la ora 10:00. În cazul clienților ING Bank, primele sume intră pe card începând cu ora 10:00, procesarea fiind încheiată, de regulă, până la ora 12:00.

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Regulă specială pentru cei care primesc prima pensie

Casa Națională de Pensii Publice aplică o procedură specială în cazul persoanelor care beneficiază pentru prima dată de pensie. Chiar dacă noul pensionar a optat din start pentru virament bancar, prima plată îi va fi distribuită obligatoriu prin intermediul Poștei Române.

Abia începând cu a doua lună de la introducerea în sistem, plățile vor fi efectuate direct pe cardul bancar furnizat de beneficiar.

Când aduce poștașul pensia în luna octombrie

Seniorii care au optat pentru primirea banilor la domiciliu vor fi vizitați de factorii poștali în prima jumătate a lunii. Distribuirea pensiilor prin Poșta Română este programată să se desfășoare în intervalul 1-15 octombrie 2026, conform graficului de livrare stabilit de fiecare oficiu poștal în parte.

Majorarea pensiilor de la 1 ianuarie 2027, mai mică decât cea anunțată

Pe lângă calendarul plăților curente, Guvernul a stabilit și condițiile privind viitoarea indexare a veniturilor. De la 1 ianuarie 2027, pensiile din sistemul public și cele militare vor crește cu un procent cuprins între 6% și 8%. Majorarea este mai redusă față de procentul de 12% calculat inițial, ajustarea fiind cauzată de restricțiile bugetare apărute după o perioadă de doi ani în care veniturile au fost blocate.

Foto – Hepta

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