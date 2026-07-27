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Milioane de seniori din România așteaptă virarea drepturilor bănești aferente lunii august 2026. Casa Națională de Pensii Publice se pregătește de efectuarea plăților, însă calendarul de distribuire a banilor în numerar suferă mici modificări din rațiuni logistice și din cauza zilelor libere din calendar.

Decalare pentru plățile în numerar prin Poșta Română

Calendarul obișnuit de distribuire la domiciliu, desfășurat în intervalul 1–15 al fiecărei luni, începe cu o ușoară întârziere în luna august. Deoarece data de 1 august cade într-o zi de sâmbătă, factorii poștali își vor începe activitatea pe teren abia de luni, 3 august.

Din acest motiv, poștașii vor ajunge la ușile pensionarilor cu o decalare de două zile față de data teoretică de start. Seniorii care nu sunt găsiți la domiciliu în momentul vizitei pot să își ridice banii personal de la ghișeele subunităților poștale arondate, până la jumătatea lunii.

Data la care intră banii pe card și situația din sistemul de pensii

Pensionarii care au optat pentru viramentul bancar nu vor întâmpina întârzieri cauzate de zilele de weekend. Viramentele pe card vor fi efectuate de Casa Națională de Pensii Publice la mijlocul lunii, mai exact în zilele de miercuri, 12 august, și joi, 13 august. Orele exacte la care sumele devin disponibile pe cont depind de procedurile de procesare ale fiecărei instituții bancare în parte.

Plățile din această lună vin în contextul unor evoluții demografice vizibile la nivel național. În primele șase luni ale anului, numărul total al beneficiarilor din sistemul public a scăzut cu aproape 20.000 de persoane, ajungând în iunie la un total de 4.678.792 de pensionari.

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Crește stagiul complet de cotizare pentru femei

Pe lângă calendarul plăților din această lună, sistemul public de pensii aduce o nouă schimbare importantă pentru reprezentantele sexului frumos. Începând cu data de 1 august 2026, stagiul complet de cotizare pentru femei crește cu încă o lună, ajungând la 33 de ani și 6 luni. Modificarea vine la scurt timp după ce, la 1 iulie 2026, vârsta standard de pensionare pentru femei fusese deja majorată la 62 de ani și 7 luni.

Spre deosebire de bărbați, unde condițiile sunt deja fixe – vârsta de pensionare de 65 de ani și un stagiu de cotizare de 35 de ani –, în cazul femeilor condițiile cresc progresiv. Această majorare va continua etapizat în lunile următoare: în octombrie 2026 stagiul va ajunge la 33 de ani și 7 luni, iar din ianuarie 2027 va urca la 33 de ani și 8 luni. Egalizarea completă între femei și bărbați este prevăzută să se încheie în anul 2035.

Foto – arhivă

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