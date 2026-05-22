Se schimbă regulile pentru pensiile românilor care au lucrat din SUA! Oana Țoiu: „Avem un anunţ de făcut!” Ce se va întâmpla din toamnă

Ministrul interimar al Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat oficial finalizarea tuturor procedurilor administrative necesare pentru intrarea în vigoare a acordului istoric în domeniul securității sociale dintre România și Statele Unite ale Americii.

Începând cu data de 1 septembrie, cetățenii români și americani care au desfășurat activități profesionale pe teritoriile ambelor state vor beneficia de un mecanism clar de recunoaștere a muncii lor. Noua măsură elimină barierele birocratice de până acum, permițând reunirea anilor de muncă pentru atingerea pragurilor minime necesare pensionării.

Reguli clare pentru calculul vechimii și sprijin pentru companii

Sistemul implementat prin acest acord bilateral vizează recunoașterea reciprocă a stagiilor de cotizare, însă doar pentru perioadele de activitate care nu s-au derulat în mod simultan în ambele țări. Măsura administrativă vine în sprijinul unei dinamici economice accentuate și oferă o plasă de siguranță importantă pentru specialiștii care acceptă contracte de muncă peste Ocean.

Conform estimărilor transmise de Ministerul de Externe, de aceste prevederi vor profita sute de mii de cetățeni, o atenție deosebită fiind acordată inclusiv persoanelor care activează ca lucrători independenți. În plus, flexibilitatea pieței muncii va crește semnificativ pentru corporațiile cu sedii în ambele state.

„Avem un anunţ de făcut, o veste bună, pentru românii care au lucrat şi în Statele Unite ale Americii, precum şi pentru cetăţenii în Statele Unite ale Americii care au lucrat sau intenţionează să lucreze şi pe teritoriul României. De la 1 septembrie anul acesta drepturile la pensie vor putea fi cumulate. Ce înseamnă asta practic?

Înseamnă că perioadele de contribuţie în România vor putea fi luate în calcul la stabilirea limitei pentru beneficii şi în Statele Unite ale Americii, precum şi perioadele lucrate pe teritoriul Statei Unite ale Americii vor putea fi luate în calcul în România la stabilirea pragului de eligibilitate pentru vechimea muncă şi pentru contribuţii pentru pensii”, a declarat Oana Țoiu, potrivit Digi 24.

Mobilitatea angajaților și noi parteneriate strategice

Pe lângă componenta socială legată de sistemul de pensii, șefa diplomației române a arătat că noul cadru legal oferă un avantaj competitiv uriaș investitorilor. Companiile își vor putea muta echipele între birourile din România și cele din SUA fără ca salariații să mai riște pierderea vechimii în muncă pentru perioadele transferate.

Totodată, oficialul a anunțat extinderea cooperării cu partenerii americani printr-un program academic și cultural de anvergură, programat să debuteze în această toamnă. Acesta se va adresa consilierilor din Congresul SUA și reprezentanților din mediul universitar, scopul fiind consolidarea legăturilor economice bilaterale.

„Avem din ce în ce mai mulţi investitori, companii care au activitate atât în România cât şi în Statele Unite ale Americii. Acest acord le permite o mai bună mobilitate a resurselor umane, practic angajaţii pot lucra pe teritoriul României, apoi pot lucra pe teritoriul Statelor Unite ale Americii şi pot asigura această mobilitate între birouri, sedii şi echipe, după cum consideră, având siguranţa că le este această perioadă luată în calcul la beneficii, la vechimea muncă necesară pentru pensii. Resursele umane sunt un element necesar pentru a creşte din perspectivă bilaterală relaţia economică dintre noi”, a explicat ministrul interimar de Externe.

Mesaj ferm în pline negocieri pentru viitorul Guvern

În cadrul aceleiași ieșiri publice, Oana Țoiu a abordat și subiectul fierbinte al negocierilor politice pentru formarea noului Executiv. Din poziția de reprezentant al USR, ea a lansat un atac politic direct la adresa formațiunilor care aleg să abandoneze actul guvernării atunci când reformele devin dificile sau nepopulare, subliniind că un parteneriat credibil se bazează pe asumare până la capăt.

Ministrul interimar a ținut să precizeze că instabilitatea politică de la nivel central nu afectează sub nicio formă bunul mers al instituțiilor statului. Aceasta a garantat că toate angajamentele externe ale României merg mai departe conform calendarului, respingând ferm scenariul unui blocaj instituțional în perioada de tranziție.

„Noi nu credem că este suficient să existe roluri sau funcţii, trebuie să existe şi puterea de a face reformele necesare. Noi nu credem că un partener care părăseşte guvernarea şi părăseşte reformele în momentul în care ele devin dificile, poate să fie un partener de reformă pentru viitor”, a conchis Oana Țoiu.

