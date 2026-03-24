Când se virează banii de pensii în aprilie 2026. Calendarul de plată, modificat din cauza Sărbătorilor Pascale

Luna aprilie 2026 se anunță una atipică pentru milioane de pensionari, iar întrebarea care circulă deja este aceeași: când vor intra pensiile înainte de Paște? Cu Sărbătorile Pascale programate pe 12 aprilie, autoritățile sunt obligate să schimbe calendarul obișnuit, însă data finală nu a fost încă stabilită. În culise, se discută despre devansări semnificative, iar pensionarii așteaptă cu emoție confirmarea oficială, care ar putea veni în orice moment.

Când ar putea ajunge pensiile distribuite de poștași

Aprilie vine cu modificări importante în calendarul de plată a pensiilor. Atât Poșta Română, cât și Casa Națională de Pensii Publice analizează un program accelerat de distribuire, similar celui aplicat în anii precedenți de Paște și Crăciun.

În mod obișnuit, pensiile livrate prin Poșta Română ajung la beneficiari în intervalul 1–15 ale fiecărei luni. În aprilie 2026, însă, autoritățile intenționează să finalizeze distribuirea până vineri, 10 aprilie, zi care coincide cu Vinerea Mare. Măsura este menită să îi ajute pe cei aproximativ 2,2 milioane de pensionari care primesc banii prin poștași să își pregătească din timp cumpărăturile pentru Sărbătorile Pascale.

Astfel de devansări sunt deja o practică obișnuită în perioadele marilor sărbători, când statul încearcă să asigure plata pensiilor înainte de zilele libere.

Pensionarii care primesc banii pe card ar putea avea pensia virată mai devreme

Schimbările din aprilie 2026 îi vizează și pe pensionarii care primesc pensia pe card, în mod normal pe data de 12 a fiecărei luni. Pentru că în 2026 această zi coincide cu Duminica Paștelui, autoritățile analizează varianta virării sumelor mai devreme.

Este posibil ca banii să intre pe card vineri, 10 aprilie, sau chiar joi, 9 aprilie. Data exactă va fi anunțată oficial în perioada următoare, după stabilirea calendarului final de către instituțiile responsabile.

Ajutorul financiar pentru pensionarii cu venituri mici ar putea fi plătit odată cu pensiile

Pe lângă pensii, românii cu venituri reduse ar urma să primească în aprilie 2026 și prima tranșă din ajutorul financiar aprobat de guvern, în valoare totală de 800 de lei. Prima parte, de 400 de lei, ar putea fi distribuită simultan cu pensiile, fie prin Poșta Română, fie direct în conturile bancare ale beneficiarilor.

Sprijinul este destinat pensionarilor cu venituri sub 2.000 de lei, însă există discuții politice pentru extinderea și majorarea ajutorului. O propunere aflată în analiză prevede ca pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei să primească 1.000 de lei, cei cu venituri între 1.501 și 2.000 de lei să primească 800 de lei, iar pensionarii cu venituri între 2.001 și 3.000 de lei să beneficieze de 600 de lei.

Foto – arhivă

