Pensionarii pierd 140 lei lunar din cauza inflației
O categorie de pensionari din România pierde 140 de lei lunar, din cauza neindexării pensiilor și a inflației. Situația, descrisă de Banca Națională a României (BNR), afectează veniturile reale ale seniorilor în 2026.
După ce pensiile nu au mai fost indexate din 2025, mulți pensionari au simțit o scădere semnificativă a puterii de cumpărare. În acest an, inflația este estimată la 4%, conform prognozei BNR.
„Ne așteptăm la o scădere semnificativă a inflației în partea a doua a anului, odată ce efectul de bază produs de creșterea TVA-ului nu se va mai simți în acest indice. Deci partea a doua a anului este una mult mai optimistă din perspectiva aceasta. Ne ducem spre 4%. Ultima prognoză arăta această cifră în decembrie”, a declarat Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al BNR.
Chiar dacă inflația scade, neindexarea pensiilor rămâne o problemă majoră. Această măsură a statului menține constantă valoarea nominală a pensiilor, dar inflația erodează puterea lor de cumpărare.
„Prin suspendarea indexării, statul păstrează formal cuantumul nominal al pensiei, dar permite degradarea sa reală prin inflație. Din punct de vedere juridic, efectul este identic cu o diminuare a pensiei”, explică un avocat citat de Cancan.
Categoria cea mai afectată este reprezentată de pensionarii care câștigă în jur de 3.500 de lei pe lună. Deși această sumă rămâne nemodificată pe hârtie, valoarea reală a pensiei lor scade cu 140 de lei lunar.