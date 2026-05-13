Coco a fost eliminată de la Desafio: Aventura. Câți bani a primit concurenta pentru cele 19 săptămâni petrecute în competiție

Codruța Rosana Meila, cunoscută drept Coco, a părăsit competiția Desafio pe 12 mai, după 19 săptămâni de luptă intensă. Luptătoarea de MMA este singura femeie din concurs care a ajuns în ultimii cinci, fiind eliminată înainte de semifinală.

Codruța Rosana Meila, cunoscută sub numele de Coco, a demonstrat ce înseamnă să fii o luptătoare în competiția Desafio: Aventura difuzată de Pro TV. După 19 săptămâni pline de provocări intense, Coco a fost eliminată marți, 12 mai, în urma unui duel pasionant cu Valentin, asigurându-i acestuia accesul în marea finală.

Coco a fost singura femeie care a rezistat până aproape de finală, alături de Vladimir Drăghia, Rafa, Dumbo și Valentin, arătând că determinarea și pregătirea fizică o pot duce departe.

„A fost o experiență care m-a învățat multe despre mine însămi. Chiar dacă nu am câștigat premiul cel mare, mă simt câștigătoare pentru că am reușit să îmi depășesc limitele”, a declarat Codruța Meila.

Câți bani a primit Codruța Meila pentru participarea la emisiune

Deși nu a câștigat marele premiu de 150.000 de euro, sportiva a plecat acasă cu 19.000 de euro pentru săptămânile petrecute în competiție, notează Cancan.

Născută în Oradea, Codruța și-a descoperit pasiunea pentru sport la doar 10 ani. Anii de antrenamente și cariera sa în MMA au transformat-o într-un exemplu de putere și perseverență. Înainte de a pleca în Thailanda pentru a participa la concurs, Coco visa să câștige și să investească banii într-o sală de MMA. Deși acest vis rămâne încă de realizat, experiența acumulată la Desafio a fost una de neuitat.

Pe parcursul celor 19 săptămâni, Coco a demonstrat curaj, rezistență și o ambiție de fier. Fiecare săptămână petrecută pe insulă i-a adus 1.000 de euro, o recompensă binemeritată pentru eforturile sale. Deși parcursul în competiție s-a oprit înainte de final, Coco a plecat acasă mai bogată nu doar financiar, ci și spiritual.

Cu o carieră în MMA care a dus-o la competiții internaționale în Ungaria și Olanda, Codruța Meila este hotărâtă să continue să lupte pentru visurile ei.

