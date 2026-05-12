Francesca Sarao și Cristi Pungă de la „Insula iubirii” s-au căsătorit civil: „Oficial familie”

Francesca Sarao și Cristi Pungă, unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de la „Insula iubirii”, s-au căsătorit. Cei doi au făcut pasul cel mare chiar de ziua de naștere a tinerei și la câteva zile după ce au anunțat că urmează să devină părinți pentru prima dată.

După ce au trecut cu brio testul fidelității de la „Insula iubirii”, Francesca Sarao și Cristi Pungă au trecut acum la nivelul următor al relației lor. Cei doi foști concurenți ai show-ului de la Antena 1 s-au căsătorit civil marți, 12 mai.

Aceștia au semnat actele și și-au spus cel mai sincer și frumos „DA” din viață chiar de ziua de naștere a tinerei. Francesca și Cristi a publicat primele imagini de la Starea Civilă pe rețelele sociale, alături de un mesaj emoționant: „Oficial familie”.

Înainte de a deveni soț și soție, foștii concurenți de la „Insula iubirii” au anunțat evenimentul pe Instagram.

„Nu știu dacă știți, eu și Cristi astăzi ne căsătorim oficial și a început să plouă. O fi vreun semn?”, a spus Francesca pe rețeaua de socializare.

Răspunsul lui Cristi Pungă a venit imediat, ca o confirmare a uniunii lor puternice: „Dar există o zicală: un nod ud e mult mai greu de desfăcut”.

La cununia civilă Francesca Sarao a purtat o pereche de pantaloni albi, lungi și o bluză crem, care i-a pus în valoare burtica de gravidă, în timp ce Cristi a optat pentru o cămașă în dungi și o pereche de pantaloni albi.

Potrivit cuplului, cununia religioasă va avea loc pe 22 mai.

Cei doi urmează să devină părinți

Francesca Sarao și Cristi Pungă au devenit soț și soție la doar patru zile după ce au anunțat în mediul online că urmează să devină părinți.

„Nu avem toate răspunsurile și probabil o să improvizăm mult pe parcurs, și știi ce? E perfect normal, și abia așteptăm! Un lucru e cert: Momentul ăsta o să rămână unul dintre cele mai importante din viața noastră”, a scris atunci fosta concurentă de la „Insula iubirii” pe Instagram.

Francesca a făcut public și clipul realizat în momentul în care a aflat că este însărcinată și urmează să devină mamă pentru prima dată. Tânăra a izbucnit în lacrimi, lăsându-se copleșită de emoții.

La rândul lui, Cristi Pungă a luat-o în brațe spunându-i, cu vocea tremurând: „Nu-mi vine să cred”.

Sursă foto: Instagram

