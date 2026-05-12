Cabral Ibacka, prima reacție după ce s-a spus că divorțează de Andreea Ibacka. Cum a răspuns actrița când a fost întrebată de soțul ei

Cabral și Andreea Ibacka sunt căsătoriți de 15 ani și au împreună doi copii. Deși păreau unul dintre cele mai solide cupluri din showbizul autohton, de curând au apărut zvonuri despre un posibil divorț între cei doi, zvonuri ce au fost alimentate de lipsa verighetelor de pe degetele lor, dar și faptul că aceștia nu au mai apărut împreună în public. Acum, prezentatorul TV a oferit o primă reacție pe acest subiect.

Cabral Ibacka, despre divorțul de Andreea Ibacka

Cabral și Andreea Ibacka s-au cunoscut în anul 2007 pe platourile de filmare ale telenovelei românești „Inimă de țigan”. Deși la început au fost prieteni, relația lor a avansat rapid, iar în 2011 s-au căsătorit. Primul copil al cuplului, Namiko, a venit pe lume în decembrie 2018, iar al doilea, Tiago, în octombrie 2021.

Deși părea că nimic nu îi poate despărți, acum au apărut zvonuri potrivit cărora căsnicia lor ar fi pe final. Totul a început de la faptul că atât Cabral cât și Andreea au plecat în vacanțe singuri, au renunțat la verighete și nici nu s-au mai afișat în public împreună.

Contactat de Spynews, Cabral Ibacka a vorbit pentru prima dată despre acest subiect sensibil pentru el și familia lui. Prezentatorul tv a ales să nu confirme și nici să infirme zvonurile.

„Nu am nici un punct de vedere de dat”, a spus Cabral, întrebat de divorț.

Reacția Andreei Ibacka

La rândul ei, Andreea Ibacka a oferit o primă reacție pe marginea acestui subiect. Potrivit aceleiași publicații, actrița a spus că nu mai petrece timpul împreună cu Cabral pentru că ambii sunt ocupați cu proiectele personale. De curând ea a călătorit în Elveția, iar Cabral a fost plecat într-un tur al lumii cu mașinile.

De asemenea, zilele trecute vedeta a mers cu copiii la o fermă de lame, unde s-au distrat de minune. Cabral a lipsit și de această dată din peisaj, astfel că fanii cuplului au devenit curioși și suspicioși. În secțiunea de comentarii a postării, o femeie a întrebat-o „unde este tatăl” copiilor.

„La muncă”, a fost răspunsul simplu al Andreei Ibacka.

Până în prezent, nici Cabral și nici Andreea Ibacka nu au oferit o poziția oficială în ceea ce privește zvonurile unui posibil divorț, după 15 ani de căsnicie.

Sursă foto: Instagram

