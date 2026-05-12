Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Ioan Isaiu a fost depus la Teatrul Național din Cluj-Napoca. Admiratori, colegi, prieteni și rude îi aduc astăzi un ultim omagiu.

Primele imagini de la priveghiul lui Ioan Isaiu

Update 15:00: Ultimele aplauze pentru Ioan Isaiu. În ropote de aplauze, actorul a părăsit pentru totdeauna Teatrul Național din Cluj-Napoca. Sicriul cu trupul neînsuflețit al acestuia a plecat spre Dej, unde va fi depus la Biserica Ortodoxă „Sfânta Treime” de pe strada Unirii, scrie Dejeanul.ro. Mâine, între 10 și 12, publicul îi va putea aduce un ultim omagiu, iar mai apoi va avea loc slujba de înmormântare.

România își ia rămas-bun de la Ioan Isaiu, actorul care a cucerit inimi atât pe micile ecrane, cât și pe scenă. Acesta s-a stins din viață la doar 56 de ani, în urma unui infarct suferit în timpul repetițiilor, lăsând în urmă un gol imens în sufletele celor care l-au cunoscut și admirat.

În foaierul Teatrului Național din Cluj-Napoca, sicriul său este înconjurat de flori albe și lacrimi, un simbol al respectului și iubirii pe care le-a câștigat de-a lungul vieții. Sute de oameni îmbrăcați în negru, au venit să îi aducă un ultim omagiu astăzi, 12 mai 2026. Pe sicriu și în jurul acestuia sunt așezate coroane de flori albe cu mesaje clasice: „Nu te vom uita niciodată”, „Mereu în inimile noastre” și „Veșnic în lumina sufletului”.

Mesaje emoționante din partea celor care l-au iubit

Atmosfera din foaierul teatrului este încărcată de tristețe, dar și de recunoștință pentru omul și artistul care a fost Ioan Isaiu. Imaginile de la priveghi au fost împărtășite pe rețelele sociale, unde internauții și-au exprimat durerea prin mesaje pline de emoție.

„Drum lin, om frumos!”, „Dumnezeu să îi dea lumină veșnică” sau „Odihnă veșnică! Ai plecat mult prea devreme, dar ne-ai lăsat amintiri de neprețuit”, acestea au fost doar câteva dintre mesajele din mediul online.

Dan Helciug: „Un prieten și coleg excepțional”

Printre cei mai afectați de această pierdere se numără și solistul Dan Helciug, care a colaborat cu Ioan Isaiu în numeroase proiecte teatrale, inclusiv în comedia „Amantul înșelat”.

Într-o declarație pentru Click!, Helciug își amintește cu drag de prietenul său: „Nu numai că am jucat cu el, ani de zile, dar mi-a și scris monologuri, pentru diferite proiecte. Un om foarte talentat și bun la suflet. Am numai amintiri frumoase cu el, un coleg excepțional. Nici acum nu-mi vine să cred că a plecat către alte lumi, mult prea devreme…”.

Ioan Isaiu: Povestea unei tragedii

Actorul s-a prăbușit pe scenă în timpul repetițiilor pentru un nou proiect teatral, acuzând dureri puternice în piept. Apelul la 112 a fost făcut rapid, iar un echipaj medical a ajuns la fața locului în doar cinci minute. Manevrele de resuscitare au durat aproape 50 de minute, însă, din păcate, eforturile medicilor au fost în zadar.

Dan Chiorean, un alt coleg apropiat, a confirmat vestea: „Nu te aștepți. Un om în plină putere, un om plin de viață. Nu avea probleme de sănătate. Johnny juca un Martini extraordinar în «Zbor deasupra unui cuib de cuci». E o mare pierdere pentru noi și pentru spectatori”.

Când și unde are loc înmormântarea

Slujba de înmormântare va avea loc miercuri, 13 mai 2026, la ora 12:00, la Biserica Ortodoxă „Sfânta Treime” din Dej, situată pe strada Unirii nr. 1 D.

Reprezentanții Teatrului Național din Cluj-Napoca au transmis un mesaj de condoleanțe pentru familie și prieteni: „Sincere condoleanțe familiei și tuturor celor care l-au iubit!”.

Foto: Dejeanul.ro

