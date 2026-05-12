Ce mai face și cum arată Cristian Leana, la 11 ani de când a câștigat „Românii au talent”: „Mulți mi-au mulțumit”

Cristian Leana a devenit cunoscut în întreaga țară în anul 2015, când a câștigat marele premiu al emisiunii „Românii au talent” datorită numărului său de speedcubing. Atunci, el a reușit să rezolve un cub Rubik în doar câteva secunde, uimind telespectatorii, cât și jurații. Acum, la 11 ani de la acea reușită, bărbatul spune că nu s-a îndepărtat de pasiunea sa, ci a transformat-o într-o afacere de succes.

Ce face Cristian Leana, la 11 ani de când a câștigat „Românii au talent”

Cristian Leana a participat de două ori la „Românii au talent”, prima dată în 2012, când a obținut locul 3, și a doua oară în 2015, când a câștigat marele premiu.

De atunci, bărbatul și-a întemeiat o familie, are doi copii, și și-a dezvoltat o afacere în domeniul care l-a făcut celebru. Potrivit postărilor sale din mediul online, Cristian a creat o aplicație prin intermediul căreia copiii pot învăța cum să rezolve ușor și rapid cubul Rubik.

„Am făcut o aplicație gratuită pentru cei care vor să-și dezlipească copiii (4+ ani) de telefoane. Pare ironic, nu? Cum e posibil să faci o aplicație, care te face să nu mai folosești telefonul. Păi simplu, e o aplicație care te învață să rezolvi cubul Rubik. Nu îl rezolvă ea pentru tine, ci te învață”, a spus fostul concurent pe pagina sa de Facebook.

Cristian Leana, care este cunoscut în mediul online ca „Domnu’ Puzzle”, a cunoscut succesul și pe YouTube, unde clipurile lui au milioane de vizionări.

„Mă numesc Cristian Leana, 31 ani, tată a doi copii (4 și 2 ani), și în 2015 am câștigat Românii au Talent cu un cub Rubik, iar 3 ani mai devreme, în 2012, ieșisem din nou pe locul 3 la aceeași emisiune. În prezent sunt cunoscut în mediul online ca Domnu’ Puzzle, unde am strâns 265.000 de abonați doar pe YouTube. Am realizat nenumărate video-uri explicative pentru rezolvarea cubului Rubik, adunând peste 10.000.000 de vizualizări doar din acestea. Practic daca cauți să rezolvi un cub Rubik, dai de video-urile mele, altele nu prea sunt“, a mai spus el.

Domnu’ Puzzle, despre cum rezolvarea cubului Rubik ajută la îmbunătățirea rezultatelor școlare

Cristian Leana spune că foarte mulți părinți i-au mulțumit pentru videoclipurile sale explicative de rezolvare a cubului Rubik întrucât copiii lor au devenit și ei pasionați de acest puzzle și s-au îndepărtat de telefoanele mobile, alocând mai mult timp acestei activități.

„Multi părinți mi-au mulțumit că datorită faptului că ai lor copii au învățat să rezolve cubul Rubik de pe video-urile mele, au lăsat telefoanele din mână și rezultatele lor școlare s-au îmbunătățit. Sunt mult mai atenți, receptivi și se dezvoltă armonios”, a afirmat fostul concurent de la „Românii au talent”.

Cristian Leana a scris o carte despre cubul Rubik

Cristian Leana a scris și o carte despre rezolvarea cubului Rubik pentru „a nu mai fi nevoie deloc de telefon în procesul de învățare”.

Potrivit acestuia, este prima carte în limba română care îi ajută pe pasionați să rezolve cubul Rubik.

„Cubul Rubik este o jucărie deosebită, deoarece poți să nu te plictisești niciodată de ea. Dacă înveți să faci cubul, următorul pas este să te cronometrezi, iar apoi să-ți dobori recordul. Așa am pățit și eu în 2009 și în 2011 ajunsesem campion național, cu un timp de 11 secunde. De aceea am fost și ales să particip la emisiunea „Românii au Talent”, pentru că eram cel mai rapid la acea vreme”, a subliniat Cristian Leana.

Potrivit acestuia, cubul Rubik ajută la dezvoltarea gândirii și a logicii și ajută copiii să își dezvolte coordonarea mână-ochi.

Cristian Leana și-a dus pasiunea și mai departe și a început să realizeze portrete ale unor celebrități din cuburi Rubik. Astfel, acesta le-a făcut portretele lui Radu Drăgușin, Nicolae Iorga, Pele, David Popovici, dar și Monalisa și al Arhiepiscopului Teodosie.

