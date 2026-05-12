Cum a răspuns Andreea Ibacka atunci când a fost întrebată de Cabral, după ce s-a speculat că au divorțat

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Andreea Ibacka a răspuns scurt și la obiect când a fost întrebată de ce Cabral nu a fost prezent alături de ea și de copiii lor, Namiko și Tiago, la o fermă de alpaca de lângă București.

Replica Andreei Ibacka atunci când a fost întrebată de Cabral

Se zvonește de o vreme că Andreea și Cabral Ibacka s-ar fi despărțit. Contactat de Spynews pentru o reacție, prezentatorul TV nu a confirmat, dar nici nu a negat speculațiile, rezumându-se la mesajul: „Nu am nici un punct de vedere de dat”.

La rândul ei, Andreea a fost întrebată recent de ce Cabral nu i-a însoțit pe ea și copiii lor, Namiko și Tiago, la o fermă de alpaca de lângă București. „Tata?”, a întrebat internautul. „La muncă.”, a replicat tăios actrița.

Cum s-au cunoscut Andreea și Cabral Ibacka

Cabral și Andreea Ibacka s-au cunoscut în 2008, pe platourile de filmare ale telenovelei „Inimă de țigan”, și nu a durat mult până au devenit un cuplu. Perechea s-a căsătorit în vara anului 2011, ceea ce înseamnă că anul acesta ar urma să aniverseze 15 ani de căsnicie.

În iunie 2022, Andreea Ibacka mărturisea că și ea și Cabral au opinii diferite, așa cum se întâmplă în orice cuplu. „Noi nu avem o relație perfectă, avem o relație absolut normală și cred că în orice relație există și diferențe de opinie. Și în creșterea copiilor, de exemplu, dar important e să comunicăm, să avem așteptările corecte”, a explicat Andreea Ibacka la Antena Stars, potrivit Spynews.

Citește și: Cabral și Andreea Ibacka, un cuplu modern. El calcă rufe, ea montează mobila. La cine stau banii: „Eu sunt banca” / Exclusiv

Ce diferență de vârstă este între ei

Între Cabral și soția lui este o diferență de vârstă de opt ani, despre care, în trecut, Andreea a spus că nu este nici mare, nici mică. „Da, există momente în care simțim diferit, tocmai prin prisma etapei pe care o traversăm”, explica Andreea Ibacka în februarie 2023, pentru VIVA!.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News