Cine e soția lui Dragoș Pîslaru. Detalii neștiute despre Livia Pîslaru, femeia care „îl întreține” pe ministru: „Câștigă de trei ori mai mult”

Dragoș Pîslaru este o figură extrem de cunoscută în peisajul politic românesc. Fost europarlamentar și actual ministru interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, el a fost mereu discret în ceea ce privește viața privată. Totuși, declarațiile sale recente au adus-o în lumina reflectoarelor pe partenera lui de viață. Cine este, de fapt, soția lui Dragoș Pîslaru și din ce face bani? Deși politicianul are o carieră de succes, acesta a recunoscut public că cea care asigură stabilitatea financiară a casei în acest moment este chiar partenera sa, Livia Pîslaru.

Cine e soția lui Dragoș Pîslaru

Livia-Georgiana Pîslaru a ales, de-a lungul anilor, să rămână departe de evenimentele mondene și de atenția presei, concentrându-se pe creșterea copiilor și pe propria carieră în mediul privat.

Dincolo de lumina reflectoarelor din politică, Dragoș și Livia Pîslaru au o viață de familie extrem de plină. Cei doi au împreună patru copii. Ministrul a povestit recent cât de greu, dar și de frumos este rolul de părinte, mai ales că o mare parte din responsabilitatea zilnică cade pe umerii soției sale.

„În acest moment soția mea, pe lângă faptul că a rămas singură să crească trei copii, că al patrulea este la studii, mă întreține”, a mărturisit Dragoș Pîslaru în emisiunea „În fața ta”.

Unde lucrează Livia Pîslaru

Dacă în trecut Livia-Georgiana Pîslaru figura în declarațiile de avere ca angajată în cadrul unei companii private, lucrurile s-au schimbat în ultimii doi ani. Ea a făcut o schimbare profesională importantă, optând pentru un job extrem de bine plătit în sectorul privat, însă detalii precise despre compania actuală nu au fost oferite, din motive de confidențialitate.

Politicianul a explicat că soția sa s-a angajat pe noul post spre finalul anului 2024, exact în perioada în care mandatul său de europarlamentar se apropia de sfârșit, oferind familiei plasa de siguranță de care aveau nevoie.

Câți bani câștigă soția lui Dragoș Pîslaru

Subiectul banilor a stârnit cele mai multe discuții în spațiul public. Dragoș Pîslaru a dezvăluit că, după ce a părăsit Parlamentul European (unde încasa un salariu considerabil și diurne substanțiale) și a preluat funcția de ministru în România, veniturile sale au scăzut drastic, ajungând la aproximativ 2.300 de euro pe lună (în jur de 12.800 – 13.000 de lei).

În acest context, Livia Pîslaru a devenit principalul pilon financiar al familiei. Politicianul a dezvăluit că soția sa câștigă de trei ori mai mult decât el, ceea ce înseamnă că veniturile lunare ale Liviei Pîslaru în mediul privat se ridică la aproximativ 7.000 de euro.

Schimbarea este uriașă, având în vedere că în declarația de avere depusă în 2025 (pentru anul fiscal anterior), Livia Pîslaru figura cu un venit anual modic de doar 6.000 de lei din contracte de muncă, fiind în rest dedicată creșterii copiilor.

„Dumneai câștigă mai mult decât câștig eu ca ministru în România, nu că m-aș plânge comparat cu modul în care câștigă românii în general. Știu că e greu de crezut, câștigă de trei ori mai mult”, a punctat ministrul interimar.

