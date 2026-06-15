Cine este Anca Veștea, soția premierului desemnat Adrian Veștea. Cu ce se ocupă și câți copii au împreună

Anca Veștea a intrat în atenția publică după ce soțul ei, Adrian Veștea, cu o carieră de 30 de ani în PNL, a fost desemnat duminică, 14 iunie, premier de Nicușor Dan, după ce Eugen Tomac, prima nominalizare a președintelui, s-a retras. Anca are doi băieți cu politicianul și o carieră solidă în administrația publică.
Anca Veștea activează ca funcționar public, ocupând postul de consilier superior în cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Brașov. Conform datelor publice, pentru această funcție, ea câștigă un salariu lunar de peste 6.800 de lei. Spre deosebire de Adrian Veștea, ale cărui activități politice îl plasează constant în prim-plan, Anca este rareori în lumina reflectoarelor.
Adrian și Anca Veștea sunt părinții a doi băieți. Recent, familia a sărbătorit un moment deosebit: Daniel, fiul cel mic, a absolvit Colegiul Național de Informatică „Grigore Moisil” din Brașov.
Deși nu își dorește să fie în centrul atenției, Anca Veștea este un pilon de stabilitate pentru soțul său, care în prezent ocupă funcția de președinte al Consiliului Județean Brașov și care se pregătește să ocupe funcția de premier, dacă Parlamentul va vota în favoarea sa.