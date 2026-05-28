Cătălin Măruță revine în fața publicului. Cum l-a furat pe Ciucă de la „Furnicuțele”

Cătălin Măruță se pregătește pentru una dintre cele mai importante reveniri din media. El a reușit să îl aducă în proiectul său și pe Radu Ciucă, fostul său coleg de la Pro Tv, care acum lucrează alături de Denise Rifai, la Antena 1, în emisiunea „Furnicuțele”. Iată despre ce este vorba.

Cătălin Măruță readuce sosurile picante în atenția publicului

Cătălin Măruță revine în atenția publicului cu un proiect care va apărea pe canalul de YouTube „Măruță și prietenii”. Producția se numește „Sosurile lui Măruță” și este un tip de conținut incisiv și incomod pentru invitați.

Este vorba despre aceeași rubrică pe care o avea în emisiunea de pe Pro Tv, însă focusul este pe întrebări incomode, iar invitații sunt presați să accepte provocarea sau să mănânce picant.

Prezentatorul Tv a fost cel care a făcut anunțul. De altfel, prietenul lui, Radu Ciucă, a acceptat să se alăture proiectului.

„Pe canalul de Youtube ‘Măruță și prietenii’ începe ceva… EXTREM de picant. «Sosurile lui Măruță» întrebări incomode, invitați fără scăpare și sosuri care ard mai tare decât răspunsurile. Primul episod… nebunie.”, a scris acesta pe Instagram, lăsând să se înțeleagă că debutul va fi unul exploziv.

L-a furat pe Ciucă de la Antena 1

Radu Ciucă a colaborat timp de mulți ani cu Măruță, la PRO TV, iar între cei doi s-a creat o conexiune puternică și o prietenie aparte. Mai mult, relația lor era foarte apreciată de public, motiv pentru care omul de televiziune l-a „furat” pe prietenul lui de la „Furnicuțele”.

Măruță a decis să migreze în mediul online, unde cifrele arată că are un real succes. În plus, producția vine ca o alternativă validă la formate de televiziune care s-au impus pe piață.

Sosurile picante era o rubrică extrem de urmărită în cadrul emisiunii prezentate de Măruță pe PRO TV, motiv pentru care acesta a decis să preia formatul și să îl aducă în mediul online.

Rubrica a scos mai multe declarații extrem de controversate de la diverse vedete și oameni de televiziune, dar a și creat sau dezvăluit animozități între persoane cunoscute.

