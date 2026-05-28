Cătălin Măruță revine în fața publicului. Cum l-a furat pe Ciucă de la „Furnicuțele”

Cătălin Măruță se pregătește pentru una dintre cele mai importante reveniri din media. El a reușit să îl aducă în proiectul său și pe Radu Ciucă, fostul său coleg de la Pro Tv, care acum lucrează alături de Denise Rifai, la Antena 1, în emisiunea „Furnicuțele”. Iată despre ce este vorba.
Cătălin Măruță revine în atenția publicului cu un proiect care va apărea pe canalul de YouTube „Măruță și prietenii”. Producția se numește „Sosurile lui Măruță” și este un tip de conținut incisiv și incomod pentru invitați.
„Pe canalul de Youtube ‘Măruță și prietenii’ începe ceva… EXTREM de picant. «Sosurile lui Măruță» întrebări incomode, invitați fără scăpare și sosuri care ard mai tare decât răspunsurile. Primul episod… nebunie.”, a scris acesta pe Instagram, lăsând să se înțeleagă că debutul va fi unul exploziv.
Radu Ciucă a colaborat timp de mulți ani cu Măruță, la PRO TV, iar între cei doi s-a creat o conexiune puternică și o prietenie aparte. Mai mult, relația lor era foarte apreciată de public, motiv pentru care omul de televiziune l-a „furat” pe prietenul lui de la „Furnicuțele”.