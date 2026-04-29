Cum s-au cunoscut Sore și Cătălin Măruță: „A fost cea mai penibilă experiență pentru mine”

Sore a dezvăluit cum l-a cunoscut pe Cătălin Măruță și cum acea întâlnire i-a schimbat complet parcursul vieții.

Cum s-au cunoscut Sore și Cătălin Măruță

Invitată în podcastul „Acasă la Măruță”, Sore a povestit că a fost „traumatizată” de prima întâlnire cu fostul prezentator de la Pro TV. Sore a știut dintotdeauna că vrea să fie cântăreață. După ce a făcut parte din trupa Dolly, alături de alte trei fete, artista a fost înscrisă de iubitul ei de la acea vreme la emisiunea „Faimoșii”, un format creat de Cătălin Măruță și Marius Moga. „A fost cea mai penibilă experiență pentru mine. Îți spun, că am fost traumatizată. Eu nici măcar n-am vrut. Prietenul meu de la acea vreme m-a înscris fără să știu la casting. Mi-a spus «vezi că ai fost selectată pentru această emisiune»”, a povestit Sore.

Premisa show-ului era ca participanții să cânte sub un duș care pornea dacă nu reușeau să impresioneze juriul. „Vă garantez că a fost apa rece. La ultima probă, pe care am pierdut-o, ați dat drumul la duș și m-am simțit supărată rău de tot, pentru că am fost umilită în public”, a mărturisit Sore zâmbitoare.

Citește și: Sore a spus ce relație are în prezent cu Mircea Julean, tatăl fiicei sale, Erin: „A fost o perioadă mai dubioasă”

„Ca să vezi că mi-ai schimbat viața”

„Dar tu știai unde vii…”, a completat Măruță. „Ca fată care se machiază și se coafează, să dea cineva drumul la duș să-ți curgă rimelul, să ieși și să te întrebe Măruță «cum te simți?»… Evident că a fost asumat, dar sentimentul nu poți să-l controlezi”, a răspuns Sore.

Tot răul spre bine însă, căci după acea emisiune a fost Sore invitată să se alăture trupei Crazy Win, care s-a bucurat de un succes răsunător într-un timp foarte scurt. „După emisiunea ta am plâns, eram supărată, dar în juriu era cineva care după emisiune m-a sunat și așa am intrat în trupa Crazy Win. Ca să vezi că mi-ai schimbat viața”, a mai spus solista.

Citește și: Mihai Bendeac, comentariu picant la adresa lui Sore, fosta lui iubită. Totul a avut loc în mall

Sore, o viață împlinită în egală măsură personal și profesional

După au urmat lansarea carierei sale solo, serialul „Pariu cu viața” și trupa Lala Band. Astăzi, Sore are o mulțime de motive de mândrie. Este regizor cu diplomă și experiență în realizarea de videoclipuri muzicale, este o artistă cu o multitudine de piese recognoscibile, are experiență și în televiziune, unde a prezentat emisiunea „Vorbește Lumea”, dar și pe zona de antreprenoriat, unde a lansat propriul brand de haine.

Cât despre viața personală, Sore formează de mai mult timp un cuplu discret cu un bărbat pe nume Andrei, care are o relație foarte frumoasă cu fiica ei, Erin. Artista o are pe Erin din fosta relație cu Mircea Julean.

Foto: Captură YouTube; Instagram

