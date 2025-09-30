Sore a spus ce relație are în prezent cu Mircea Julean, tatăl fiicei sale, Erin: „A fost o perioadă mai dubioasă”

Sore a oferit detalii rare despre relația pe care o are în prezent cu Mircea Julean, tatăl fiicei sale, Erin. Artista și fostul iubit au confirmat în iunie 2022 că s-au despărțit, după o relație de aproximativ opt ani.

În ce relații au rămas Sore și Mircea Julean, tatăl fiicei sale, Erin

Sore (35 de ani) a făcut dezvăluiri rare despre cum colaborează cu Mircea Julean în creșterea fiicei lor, Erin, acum în vârstă de 9 ani. Cântăreața și fostul iubit sunt despărțiți de mai bine de trei ani.

„Indiferent de orgolii sau de neînțelegeri — dacă nu îmi convine mie ce spune el sau lui nu îi convine ce zic eu, până la urmă deciziile finale sunt întotdeauna în favoarea fetiței noastre. Nu a fost ușor, nu e ca și cum ne-am despărțit și a doua zi eram echilibrați”, a spus Sore, potrivit Spynews.ro.

Artista a mai spus și că ea și fostul iubit nu sunt prieteni, dar că se respectă reciproc și pun întotdeauna binele lui Erin pe primul loc.

„A fost o perioadă, nici nu mai știu cât de lungă, mai dubioasă, dar apoi lucrurile s-au așezat. Nu pot să zic că suntem prieteni, dar suntem doi oameni care cred că se respectă și punem copilul pe primul loc”, a mai spus Sore.

Citește și: Cum arată casa artistei Sore. Aceasta s-a mutat în doar două săptămâni: „Mă simt în vacanță”

Sore, detalii rare despre actuala relație

Sore formează de mai mult timp un cuplu discret cu un bărbat pe nume Andrei, care nu este persoană publică.

„Pot să spun că sunt fericită, că mi-am găsit echilibrul, liniștea, mă simt în familie. De aici încolo doar liniște și armonie îmi doresc. I-am făcut cunoștință fiicei mele cu iubitul meu, se înțeleg foarte bine. Mi se pare minunat și sunt recunoscătoare și norocoasă că am parte de armonie și lejeritate, de fapt. Nu are copii, dar are un instinct patern dezvoltat. Vom trăi și vom vedea ce se va întâmpla pe viitor, vrem să luăm totul cu pași mici, dar siguri. Suntem de un an împreună”, spunea artista în septembrie 2024, pentru Cancan.ro.

Foto: Instagram/@soreonline

Urmărește-ne pe Google News