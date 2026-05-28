Fostă solistă A.S.I.A, condamnată la 8 luni de închisoare cu suspendare. Artista trebuie să facă muncă în folosul comunității

Fosta solistă a trupei A.S.I.A., Alina Crișan, este implicată într-un episod care a surprins întreaga opinie publică. Artista a fost condamnată la închisoare cu suspendare, în urma unui proces penal legat de conducerea sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Alina Crișan a devenit o figură marcantă a muzicii românești în anii 2000, când a câștigat inimile publicului ca membră a trupei A.S.I.A. După ce și-a continuat cariera alături de Direcția 5 și a lansat proiecte solo, artista a păstrat un profil mai discret în ultimii ani. Totuși, recent, numele său a revenit în atenția publicului într-un context mai puțin favorabil.

Conform informațiilor disponibile pe portalul instanțelor, dosarul penal a fost înregistrat spre finalul anului 2025, iar fapta incriminată s-ar fi petrecut în decembrie 2023. Tribunalul a condamnat-o în primă instanță la 8 luni de închisoare pentru conducerea sub influența alcoolului sau a altor substanțe, pedeapsa fiind însă suspendată sub supraveghere pentru o perioadă de doi ani, notează Spynews.

„În temeiul art. 336 alin. 1 C. pen., cu aplicarea art. 5 C. pen., cu referire la art. 396 alin. 1, alin. 2 și alin. 10 C. proc. pen., condamnă pe inculpata CRIȘAN DIANA ALISA la pedeapsa principală de 8 (opt) luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe (fapta din data de 06.12.2023). În temeiul art. 91 C. pen., dispune suspendarea executării pedepsei principale de 8 (opt) luni închisoare sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de 2 (doi) ani, termen stabilit în condițiile art. 92 din Codul penal și care curge de la data rămânerii definitive a prezentei sentințe.(…)”, se arată în decizia instanței.

Obligațiile impuse de instanță

Decizia judecătorilor vine cu o serie de măsuri stricte. Alina trebuie să se prezinte periodic la Serviciul de Probațiune, să urmeze programe de reintegrare socială și să presteze 90 de zile de muncă în folosul comunității.

De asemenea, artista este obligată să comunice autorităților orice schimbare de domiciliu sau loc de muncă. Nerespectarea acestor reguli ar putea duce la revocarea suspendării și la executarea pedepsei în regim de detenție.

Conform datelor disponibile, Alina Crișan a avut la dispoziție 30 de zile pentru a contesta decizia. Cu toate acestea, până în prezent nu există informații care să indice că hotărârea ar fi fost atacată. Însă procesul de supraveghere și reintegrare socială rămâne un capitol important în viața Alinei Crișan.

