Mario Iorgulescu, prima reacție după ce a fost condamnat definitiv la închisoare: „Mă simt nasol rău acum”

Mario Iorgulescu a fost condamnat definitiv joi, 21 mai, la 8 ani și 8 luni de închisoare pentru producerea accidentului în care și-a pierdut viața Dani Vicol. Fiul lui Gino Iorgulescu, care s-ar afla internat într-o clinică din Italia, a avut și o primă reacție după aflarea deciziei Curții de Apel.

Mario Iorgulescu, primele declarații după condamnare

După ani de procese și amânări, Curtea de Apel București a hotărât pedeapsa finală pentru Mario Iorgulescu. Pedeapsa rezultă din comasarea mai multor condamnări: 7 ani pentru ucidere din culpă, 2 ani pentru conducere sub influența alcoolului sau a altor substanțe și 3 ani pentru complicitate la lipsire de libertate în mod ilegal, dintr-un alt dosar. Instanța a stabilit aplicarea celei mai mari pedepse, de 7 ani, la care s-a adăugat un spor de 1 an și 8 luni.

Deși se află în Italia, vestea condamnării a ajuns rapid la Mario Iorgulescu.

Dan Capatos a reușit să ia legătura cu el, iar reacția acestuia nu a întârziat să apară.

„Fix acum vorbesc cu el. L-am rugat să aibă o poziție. Spune: «Crede-mă că sunt nasol rău acum. Sper că înțelegi»”, a afirmat Capatos în emisiunea sa.

Ce spune fiul lui Gino Iorgulescu despre accidentul care i-a schimbat viața

Într-un interviu anterior acordat lui Dan Capatos, Mario Iorgulescu a oferit propria versiune asupra tragicului accident din 2019, în urma căruia Dani Vicol și-a pierdut viața.

„Am trecut două semafoare pe roșu. Nu era absolut nimeni pe stradă. Două benzi dus, două benzi întors… Am lovit scuarul ăla, mi-a rupt roțile de la mașină și m-a aruncat pe contrasens”, a explicat el, rememorând momentul care a dus la coliziunea fatală.

Potrivit acestuia, scuarul nu ar fi fost semnalizat corespunzător, iar ulterior ar fi fost modificat. Mario Iorgulescu a făcut și o afirmație controversată, susținând că „am făcut o greșeală față de cineva foarte important din România și persoana respectivă nu m-a iertat”.

Tragedia care a avut loc în 2019 l-a adus pe fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal în centrul unui scandal uriaș. În ciuda eforturilor depuse de echipa sa de avocați de a prelungi procesele, justiția a decis: Mario Iorgulescu va trebui să își ispășească pedeapsa.

Sursă foto: Captură video

