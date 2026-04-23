Stelian Ogică, cunoscut drept „Spaima Loteriei”, a surprins pe toată lumea cu un anunț neașteptat făcut în direct la emisiunea lui Dan Capatos: la doar o zi după ce și-a încheiat căsnicia anterioară, este gata să spună din nou „da” în fața altarului.

După un divorț finalizat chiar ieri, Stelian Ogică a decis să își refacă viața alături de Paula, o juristă de 46 de ani din Timișoara.

„Azi am divorțat, mâine mă căsătoresc. Sunt foarte mândru de viitoarea mea iubită și sunt foarte îndrăgostit de femeia cu care sunt, iar lucrurile între noi sunt foarte serioase și asumate”, a declarat Ogică, cu un aer de încredere și entuziasm, citat de Cancan.

Deși relația lor este încă la început, cei doi sunt hotărâți să își unească destinele, iar Stelian nu ezită să vorbească frumos despre viitoarea sa soție: „Ea este jurist, este o femeie matură, are tot ce îi trebuie unei femei de 46 de ani”.

„Spaima loteriei” nu și-a văzut până acum iubita

Un detaliu care a șocat publicul și chiar și pe Dan Capatos este faptul că Stelian Ogică și Paula nu s-au întâlnit niciodată față în față. Cu toate acestea, el este convins de compatibilitatea lor și de viitorul promițător al relației.

„Nu ne vedem, dar ne știm mai bine decât o știam pe Alexandra. Când semnăm actele intrăm pe drumul cel drept, ne vedem direct la altar. Eu cred că vine, vorbim de două vârste asemănătoare și vrem o poveste frumoasă de dragoste”, a explicat acesta în cadrul emisiunii.

Stelian Ogică nu s-a sfiit să împărtășească detalii și despre relația sa cu familia viitoarei mirese.

„Știe socrul meu, el este un domn, este un om interesant, este din Timișoara și am început o relație foarte bună cu ai ei”, a adăugat el.

În plus, bărbatul a menționat că respectă faptul că Paula are o fiică, pe care o cunoaște și o apreciază.

Pregătirile pentru nuntă sunt deja în toi, deși nu lipsesc micile obstacole.

„Am terminat divorțul, am o problemă, nu-mi găsesc buletinul, dar fac analizele, le trimit la Timișoara, băgăm actele și ne prezentăm acolo, semnăm actul și rămânem împreună, după care plecăm în săptămâna de miere”, a povestit Stelian Ogică, vizibil emoționat.

