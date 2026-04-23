Cum arăta Alina Eremia la prima ei apariție televizată. Replica savuroasă pe care i-a dat atunci lui Horia Brenciu

În 1998, o fetiță de 5 ani a refuzat să-i dea batista lui Horia Brenciu la „Tip Top Minitop”. Astăzi, acea fetiță este Alina Eremia, una dintre cele mai iubite artiste din România, care impresionează prin carismă, talent și o carieră de succes.
Cum arăta Alina Eremia la prima apariție televizată
Apariția Alinei Eremia pe platoul emisiunii prezentate de Horia Brenciu a fost memorabilă. Micuța, departe de a fi timidă, și-a câștigat instant locul în inimile telespectatorilor cu replici amuzante și o personalitate puternică.
Pe lângă momentele comice, Alina Eremia a impresionat și prin talentul muzical. Întrebată despre cântăreții ei preferați, răspunsul a fost surprinzător: favorita ei era chiar mama sa, deși aceasta nu era cântăreață. Împreună, cele două au interpretat în italiană „Mamma, son tanto felice”, iar publicul a fost cucerit de chimia lor specială.
Alina Eremia, de la copilul talentat de la „Tip Top Minitop” la o artistă de succes
Născută pe 15 decembrie 1993, Alina Eremia a parcurs un drum impresionant de la copilul talentat din lumina reflectoarelor la o vedetă consacrată.
A debutat în muzică la vârsta de 5 ani, după ce părinții i-au remarcat talentul. Primul concurs la care a participat a fost „Abracadabra”, unde a obținut premiul 3. Au urmat multe altele, printre cele mai importante numărându-se locul 5 la Eurovision Junior în 2005 cu piesa „Țurai”.
Piese precum „Cum se face” sau „Dulce împăcare” au cucerit topurile muzicale, iar prezența sa pe scenă este sinonimă cu energie și profesionalism.
Înainte de a se lansa în muzică, artista a primit un rol principal în serialul „Pariu cu viața” și a făcut parte din trupa Lala Band.
Cariera solo și-a început-o cu melodia „With or without you”, o colaborare cu Mister Z. Contrar așteptărilor, piesa nu a prins la public, urmând ca Alina să cunoască succesul separat de trupa care a consacrat-o în aprilie 2013.„Tu ești vara mea”, compusă de Adrian Sînă , a fost difuzată toată vara non-stop pe radiourile importante românești.
