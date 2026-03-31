Alina Eremia, cu fața tumefiată și ochii umflați. Artista a ajuns de urgență la spital: „Am făcut tratament perfuzabil”

Alina Eremia, una dintre cele mai apreciate artiste din România, trece printr-o perioadă complicată. Recent, cântăreața a apărut pe rețelele de socializare cu fața tumefiată și ochii umflați, semn că sănătatea i-a creat dificultăți. Într-o postare sinceră, Alina a explicat că a suferit un episod alergic sever, care a necesitat tratament medical imediat.
Artista s-a confruntat cu simptome acute, care au determinat-o să apeleze la ajutorul medicilor.
„Din păcate, nu am putut să fiu prezentă la matinalul de la ProFm din cauza unui episod alergic agresiv. Am făcut tratament perfuzabil și s-au ameliorat simptomele. Aveți grijă de voi! E prioritatea nr. 1”, a transmis Alina Eremia.
Din cauza acestor probleme, cântăreața a fost nevoită să pună pe pauză proiectele planificate pentru această perioadă. Cu toate acestea, artista a asigurat fanii că va reveni pe scenă imediat ce starea ei se va îmbunătăți.
În ciuda acestor momente dificile, Alina Eremia rămâne optimistă și își face planuri pentru viitor. Într-un podcast recent, cântăreața a mărturisit că își dorește să devină mamă și că acest gând o motivează să depășească orice provocare.
„Mă sperie, de fapt, frica de necunoscut, frica că nu o să știu să tratez lucrurile așa cum trebuie, dar cine știe? E o chestie pe care o înveți pe parcurs, să fii o mamă bună. Am tot felul de preconcepții despre cum ar trebui să fie lucrurile, dar vreau să mi le anihilez, pentru că nu cred că este sănătos. Cred că important este să fii acolo și să fii prezent”, a declarat ea în cadrul podcastului „Unu Noaptea”.
Între timp, Alina Eremia se concentrează pe sănătatea sa, dar și pe proiectele muzicale pe care le are în desfășurare.
