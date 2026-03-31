De ce a ales Iancu Sterp să nu-și boteze fiul: „În Biblie nu am găsit că trebuie să fie botezați copiii mici!” Ce le-a trasnmis celor care îi critică decizia

Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.
Denisa Coțolan și Iancu Sterp au revenit în atenția publicului după ce au ales să marcheze momentul spiritual al fiului lor, David, într-un mod diferit față de tradiția ortodoxă. Decizia lor a stârnit numeroase reacții, iar Iancu a simțit nevoia să clarifice public motivele din spatele alegerii.
„Dumnezeu o să vă dea înțelepciune să vedeți ce este cu adevărat important pe lumea asta și să înțelegeți că nu tradițiile Îi plac lui Dumnezeu… ci contează faptele noastre și purtarea noastră de zi cu zi.”
El a continuat cu un mesaj ferm despre esența credinței:
„Degeaba mergem la biserică de două ori pe an sau de un milion de ori pe an, dacă nu înțelegem ce este cu adevărat plăcut lui Dumnezeu.”
Iancu a explicat că, potrivit interpretării sale biblice, botezul ar trebui făcut la o vârstă la care copilul poate înțelege credința.
„În Biblie nu am găsit nicăieri că copiii mici trebuie să fie botezați. Dumnezeu nu a spus niciodată… ‘Cine crede și se va boteza va fi mântuit.’ Ca să crezi, trebuie să înțelegi Cuvântul lui Dumnezeu.”
El consideră că botezul copiilor mici este o tradiție, nu o poruncă biblică:
„La noi, în Biserica Ortodoxă, copiii sunt botezați de mici. Aceasta este o tradiție inventată de noi.”
Deși nu se declară adeptul unei religii, Iancu a mărturisit că se simte mai conectat spiritual în bisericile evanghelice.
„La pocăiți, la penticostali, cum le spuneți voi, îmi place mai mult în biserică, pentru că acolo simt cu adevărat prezența lui Dumnezeu, în felul în care se cântă și se predică.”