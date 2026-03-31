De ce a ales Iancu Sterp să nu-și boteze fiul: „În Biblie nu am găsit că trebuie să fie botezați copiii mici!” Ce le-a trasnmis celor care îi critică decizia

Denisa Coțolan și Iancu Sterp au revenit în atenția publicului după ce au ales să marcheze momentul spiritual al fiului lor, David, într-un mod diferit față de tradiția ortodoxă. Decizia lor a stârnit numeroase reacții, iar Iancu a simțit nevoia să clarifice public motivele din spatele alegerii.

„Am făcut binecuvântarea băiețelului nostru!”

Pe rețelele sociale, Iancu le-a mulțumit celor care le-au transmis mesaje frumoase după ceremonia religioasă:

„Săptămâna trecută am făcut binecuvântarea băiețelului nostru, David, după cum ați văzut. Și, în primul rând, vreau să vă mulțumesc celor care ne-ați transmis felicitări și gândurile voastre bune.”

Totodată, el a ținut să răspundă și criticilor care au contestat alegerea lor de a nu organiza un botez tradițional:

„Vreau să răspund și celor care nu au fost de acord cu ceea ce am făcut noi, că l-am binecuvântat pe băiețelul nostru în loc să-l botezăm… și ne-ați judecat sau ne-ați criticat.”

Artistul a subliniat că, în viziunea lui, credința nu se rezumă la ritualuri sau obiceiuri transmise din generație în generație.

„Dumnezeu o să vă dea înțelepciune să vedeți ce este cu adevărat important pe lumea asta și să înțelegeți că nu tradițiile Îi plac lui Dumnezeu… ci contează faptele noastre și purtarea noastră de zi cu zi.”

El a continuat cu un mesaj ferm despre esența credinței:

„Degeaba mergem la biserică de două ori pe an sau de un milion de ori pe an, dacă nu înțelegem ce este cu adevărat plăcut lui Dumnezeu.”

Citeşte şi: Ce părere are Mama Geta despre prospăta soție a lui Iancu Sterp, Denisa. A spus adevărul despre nora sa imediat după nuntă

Citeşte şi: Imagini de la nunta plină de evenimente a lui Iancu Sterp cu Denisa Coțolan. Mirele, în lacrimi, iar fratele Culiță Sterp a aruncat cu bani la lăutari

Citeşte şi: Mara Bănică a dat în judecată familia lui Iancu Sterp, înainte de finala Survivor All Stars: „Ne vedem în instanță”

Viziunea lui Iancu asupra credinței și tradițiilor

Iancu a explicat că nu se regăsește într-o confesiune anume și că, în opinia lui, Dumnezeu nu a cerut apartenența la o religie specifică.

„Eu, în primul rând, nu mă identific cu nicio religie. Dumnezeu nu a spus nimic despre nicio religie. Dumnezeu a spus că trebuie să ne pocăim… și să ne întoarcem la El.”

El a recunoscut că toți oamenii greșesc, însă important este efortul de a se îndrepta:

„Toți avem greșeli, toți avem păcate și ar fi bine să încercăm, pe cât posibil, să ni le îndreptăm și să facem voia Lui.”

De ce nu a ales botezul tradițional

Iancu a explicat că, potrivit interpretării sale biblice, botezul ar trebui făcut la o vârstă la care copilul poate înțelege credința.

„În Biblie nu am găsit nicăieri că copiii mici trebuie să fie botezați. Dumnezeu nu a spus niciodată… ‘Cine crede și se va boteza va fi mântuit.’ Ca să crezi, trebuie să înțelegi Cuvântul lui Dumnezeu.”

El consideră că botezul copiilor mici este o tradiție, nu o poruncă biblică:

„La noi, în Biserica Ortodoxă, copiii sunt botezați de mici. Aceasta este o tradiție inventată de noi.”

Deși nu se declară adeptul unei religii, Iancu a mărturisit că se simte mai conectat spiritual în bisericile evanghelice.

„La pocăiți, la penticostali, cum le spuneți voi, îmi place mai mult în biserică, pentru că acolo simt cu adevărat prezența lui Dumnezeu, în felul în care se cântă și se predică.”

