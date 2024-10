Ce părere are Mama Geta despre prospăta soție a lui Iancu Sterp, Denisa. A spus adevărul despre nora sa imediat după nuntă

Mama Geta a fost soacră mare în weekend, la nunta fiului cel mic, Iancu Sterp. Iancu s-a căsătorit cu aleasa inimii sale, Denisa Coțolan, în cadrul unui eveniment de zile mari, plin de momente memorabile, ce a avut loc la Băcia, în județul Hunedoara.

Mama Geta, primele declarații despre nunta lui Iancu Sterp

Mama mirelui a fost copleșită de emoții în ziua cea mare și s-a bucurat din plin că toată familia a putut fi prezentă la importantul eveniment. Căsătoria civilă și religioasă a lui Iancu Sterp, fratele cel mic al lui Culiță Sterp, cu Denisa Coțolan a avut loc duminică, 27 ocrombrie 2024, la un an după cererea în căsătorie.

Mama Geta a făcut primele declarații despre nunta fiului său, povestind că nu a stat până dimneață la nuntă pentru că de la un anumit punct începuseră manelele, un gen de muzică ce nu este pe gustul său.

„Facem foarte bine, ne simțim foarte bine după nuntă. Sunt foarte bucuroasă că am ajuns la ziua în care să îi văd pe toți căsătoriți. Toată săptămâna mi-a venit să plâng, dar după aceea, nu am mai putut. Am plâns și când a ieșit pe poartă. (…)

A fost mai bine decât mi-am dorit, peste cu mult față de la ce m-am așteptat. (…) Mireasa s-a furat, eu nu am observat. Nu am stat până dimineață, deja manelele au întrecut măsura, eu nu sunt așa cu muzica asta mai tinerească. Pe la trei eu am plecat.”, a declarat mama Geta în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Ce părere are mama Geta despre nora Denisa

Tot în aceeași emisiune, mama Geta a ținut să spună câteva cuvinte și despre nora ei, Denisa Coțolan, precizând că a îndrăgit-o din primele momente de când a cunoscut-o.

„Denisa e o fată deosebit de harnică, de frumoasă și de bună. Mie mi-a fost foarte dragă de la prima vedere”, a mai spus mama lui Iancu Sterp.

Pentru marele eveniment, mama Geta a atras atenția tuturor cu o rochie verde, foarte elegantă. Și așa cum era de așteptat, mama mierelui nu a putut să-și stăpânească emoțiile și a izbucnit în plâns de fericire. „N-a murit nimeni, Iancu doar se însoară” – a spus geta Sterp, sora mirelui, văzându-și mama că plânge, afirmație ce a stârnit râsul invitaților.

Nașii proaspeților însurăței, Ileana și Claudiu Voicu, s-au implicat în toate ritualurile importante ale evenimentului și le-au oferit celor doi binecuvântarea și sprijinul lor.

Foto – Facebook / capturi video

