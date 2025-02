Culiță Sterp și Daniela Iliescu s-au mutat la Sebeș. Imagini noi din penthouse-ul cuplului: „Am făcut două dressinguri, să nu ne încurcăm hainele”

Culiță Sterp și Daniela Iliescu, soția lui, s-au mutat cu fiul lor, Milan, la Sebeș, într-un penthouse. Artistul a împărtășit la Instagram Story câteva imagini din noul lor cămin. Vezi în galeria foto cum arată camera lui Milan, ce culoare are mobila din bucătăria cuplului și cât de încăpător este dressingul cântărețului.

Culiță Sterp și soția lui, Daniela Iliescu, s-au mutat la Sebeș

Culiță Sterp (32 de ani) și Daniela Iliescu (31 de ani) și-au făcut bagajele și s-au mutat în orașul Sebeș, la câțiva pași de sora artistului, Geta Sterp. În ziua mutării, cântărețul de manele a filmat mai multe colțuri din imobil. Solistul a împărtășit cu admiratorii din mediul online imagini cu bucătăria din noua casa, cu dormitorul fiului săi, Milan, dar și cu dressingul lui încăpător.

Până acum, Culiță Sterp și soția lui au locuit cu părinții Danielei, care i-au ajutat în creșterea lui Milan. Acum, artistul și partenera lui de viață au decis să facă următorul pas și să se mute singuri, înainte de nașterea celui de-al doilea copil, o fetiță.

​„Pe viitor, ne dorim să ne mutăm la casă. În ultimul an ne-am pus mai serios pe treabă și imediat o să ne mutăm. N-am prea stat să calculăm lucrurile. Am făcut cum a fost mai comod și cred că toate se întâmplă fix când și cum trebuie. Cert e că am fost foarte comozi până acum și n-a fost cea mai mare prioritate pentru noi”, a scria Daniela Iliescu în mediul online, la sfârșitul anului 2024.

Citește și: Culiță Sterp a înșelat-o pe Carmen de la Sălciua, în timpul mariajului. Artista i-a fost infidelă și ea: „Înşelat nu înseamnă dacă te pupi cu cineva”

Electrocasnice premium în bucătăria cuplului

Pentru bucătăria lor, Culiță și Daniela au ales culoarea bleu deschis, blat și faianță care imită marmura și electrocasnice premium. Esspresorul de cafea ales de pereche se vinde în prezent la prețul de 6.390,00 de lei. Și robotul de bucătărie pentru gătit are un preț piperat, de 8.899,99 de lei. Nu în ultimul rând, prăjitorul de pâine al cuplului valorează în prezent 747,32 de lei.

Culiță a surprins câteva imagini atât cu dressingul lui spațios, cât și cu living penthouse-ului, amenajat în nuanțe deschise alb, bej și gri și cu accente aurii.

„Mi-am pus o grămadă de haine în dressing. Am făcut două dressinguri, ca să nu ne încurcăm hainele unul cu altul”, a spus artistul la Instagram Story.

Solistul a filmat și o parte din camera fiului lui, Milan, care și-a așezat cât ai clipi jucăriile preferate la loc de cinste pe mobilierul alb.

Citește și: Carmen de la Sălciua, reacție dură după ce Culiță Sterp a spus că și ea l-a înșelat în timpul căsniciei: „Mă face pe mine să par vinovată. E un Dumnezeu sus”

Cum a început povestea de dragoste dintre Culiță Sterp și Daniela Iliescu

Culiță Sterp și Daniela Iliescu s-au căsătorit civil în toamna anului 2024, la Cluj, după cinci ani de relație. Perechea a dat vestea în videoclipul piesei „O viață lângă tine” a interpretului de manele. Tot atunci, Culiță și Daniela au dezvăluit că urmează să devină părinți din nou.

Culiță Sterp și Daniela Iliescu se cunosc din liceu, artistul mărturisind în trecut că încă de atunci era îndrăgostit de Daniela. Viața i-a dus pe drumuri separate, însă. Culiță a mai fost căsătorit în trecut cu artista Carmen de la Sălciua. După divorțul de aceasta, cântărețul a realizat că Daniela Iliescu este femeia lângă care se vede îmbătrânind. Între timp, cei doi au devenit părinții unui băiețel, iar acum tânăra este însărcinată cu o fetiță.

„Să fiu mamă pentru a doua oară e o fericire greu de descris și pot doar să spun că sufletul mi-e inundat de bucurie și împlinire. Pentru noi, asta e realizarea vieții noastre: familia noastră frumoasă și perfectă așa cum e ea. Mi-a scos Dumnezeu în cale un om atât de bun și iubitor, pentru care familia e cel mai de preț lucru și mă simt norocoasă”, a scris Daniela Iliescu pe Instagram.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News