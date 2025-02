Carmen de la Sălciua, reacție dură după ce Culiță Sterp a spus că și ea l-a înșelat în timpul căsniciei: „Mă face pe mine să par vinovată. E un Dumnezeu sus”

Carmen de la Sălciua i-a dat replica lui Culiță Sterp, după ce acesta a făcut dezvăluiri surprinzătoare în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”. Artistul a recunoscut că și-a înșelat fosta soție, dar a insinuat că infidelitatea a fost reciprocă. Această declarație nu a rămas fără răspuns, iar Carmen de la Sălciua a reacționat vehement, contrazicându-l public și subliniind că el nu și-a asumat cu adevărat greșelile din trecut.

Carmen de la Sălciua: „Mă face pe mine să par vinovată”

Deși Carmen de la Sălciua a evitat să mai vorbească despre relația cu Culiță Sterp, declarațiile recente ale acestuia au determinat-o să rupă tăcerea. Ea consideră că fostul ei soț a vrut să o pună într-o lumină nefavorabilă și că nu și-a asumat cu adevărat vina pentru destrămarea căsniciei lor.

„Părerea mea nu s-a schimbat nici în ziua de astăzi. Nu există ca doi parteneri să înșele amândoi în același timp, unul trebuie să fie primul. Atunci cred că pot trage ceilalți concluziile. Eu nu mai doresc să mai fiu asociată cu subiectul și cu subînțelesurile care au existat și în emisiune, când a fost el invitat.

El a recunoscut că m-a înșelat, însă a pus un „dar” după. Asta înseamnă că nu își asumă în totalitate, pe deplin. Putea să spună că recunoaște, fără „dar”, pentru că acel cuvânt mă face pe mine să par vinovată”, a spus Carmen de la Sălciua pentru cancan.ro.

Culiță Sterp a recunoscut că a înșelat, dar a făcut o precizare care a deranjat-o pe Carmen

Invitat în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, Culiță Sterp a confirmat zvonurile despre infidelitatea sa în timpul mariajului cu Carmen de la Sălciua. însă, el a insinuat că și artista ar fi fost infidelă, ceea ce a stârnit indignarea acesteia.

„De ce înșală un bărbat? Probabil că nu găsește acasă ce caută, nici nu mai știu de ce am făcut chestia asta atunci. Cert este că am greșit, nici nu mă ascund și nu încerc să denaturez, așa am fost, are dreptate, am făcut chestia asta, dar noi având discuții și certându-ne foarte mult în ultimul timp, așa se întâmplă în unele relații”, a spus Culiţă Sterp în cadrul emisiunii de la Kanal D.

Însă Carmen de la Sălciua nu a fost de acord cu această explicație, considerând că este doar o tentativă de a justifica faptele sale.

„Eu mi-am asumat partea mea de vină, dar nici nu consider că am avut vreo parte de vină, pentru că am reacționat în consecința faptelor pe care le-am primit. Dar uite că totuși, m-am bucurat că a recunoscut anumite lucruri, pentru că înainte nici nu se punea problema, zicea doar de mine că am greșit, că am făcut, că am dres. Dar multe s-au omis, mai ales referitor la YouTube”, a mai spus artista pentru sursa menţionată anterior.

„E un Dumnezeu sus care le vede pe toate”

Carmen de la Sălciua a subliniat că, deși nu mai dorește să fie asociată cu acest subiect, este important ca adevărul să iasă la iveală. Ea și-a exprimat convingerea că dreptatea va fi făcută de divinitate.

„Nici nu mai contează, până la urmă, pentru că este un Dumnezeu sus, care le vede și le aude pe toate. S-au întâmplat multe lucruri, iar acum nu mai sunt recunoscute de către el. Dar acele lucruri s-au consumat, ori că sunt recunoscute, ori că sunt negate, ori că se spală pe mâini, tot aia e”, a mai spus Carmen de la Sălciua.

Deși atât Culiţă Sterp, cât şi Carmen de la Sălciua și-au refăcut viața, trecutul lor comun continuă să stârnească controverse.

