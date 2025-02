Culiță Sterp a vorbit fără perdea despre fosta sa căsnicie cu Carmen de la Sălciua și despre infidelitățile care au marcat relația lor. Artistul a dezvăluit că nici fosta lui soţie nu i-a fost fidelă, lucru care a dus la dezbinarea cuplului, în ciuda încercărilor de reconciliere.

Culiță Sterp a înșelat-o pe Carmen de la Sălciua, în timpul mariajului

Culiţă Sterp a fost invitat în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, unde a recunoscut că a înțelat-o pe Carmen de la Sălciua, explicând și motivele care l-au determinat să calce strâmb. De asemenea, acesta a insinuat că nici fosta sa parteneră nu a fost tocmai fidelă, începând să vorbească cu un prieten apropiat în ultimele luni ale relației lor.

Culiță Sterp a fost sincer în privința greșelilor sale și a explicat că nu vrea să denatureze realitatea. Potrivit declarațiilor sale, neînțelegerile frecvente din cuplu și discuțiile tensionate au dus la o răcire a relației, fapt ce l-a determinat să caute afecțiune în altă parte.

„De ce înșală un bărbat? Probabil că nu găsește acasă ce caută, nici nu mai știu de ce am făcut chestia asta atunci. Cert este că am greșit, nici nu mă ascund și nu încerc să denaturez, așa am fost, are dreptate, am făcut chestia asta, dar noi având discuții și certându-ne foarte mult în ultimul timp, așa se întâmplă în unele relații”, a declarat artistul în cadrul emisiunii „40 de întrebări” de la Kanal D.

Carmen de la Sălciua, la rândul ei, l-ar fi înşelat şi ea

Culiță Sterp a dat de înţeles faptul că nici Carmen nu a fost tocmai fidelă. Potrivit spuselor sale, aceasta ar fi început să vorbească cu un prieten comun, lucru pe care el l-a descoperit având acces la telefonul ei.

„Ea a mai făcut o chestie care nu mi-a plăcut mie. A început să vorbească cu un prieten de-al meu, noi eram cam în ultima fază a relației, în ultimele luni, ea vorbea cu un prieten, eu având parolele ei de la telefon am văzut că ceva scârțâie. Am început și eu și cam asta a fost treaba”, a mai spus interpretul.

Când a avut loc infidelitatea lui Culiță Sterp

Contrar zvonurilor conform cărora ar fi înțelat-o la doar o lună după căsătorie, Culiță a explicat că lucrurile s-au petrecut la mult timp după ce relația lor începuse să se destrame. Momentul declanșator al despărțirii lor a fost descoperirea unor mesaje pe telefonul lui de către Carmen de la Sălciua.

„Nu, asta e o declarație eronată, nu a fost la o lună după căsătorie. A trecut mult timp după căsătorie, cred că aproape jumătate de an sau ceva de genul, dar nu o lună cu siguranță. Nu mai știu exact că nu sunt cu datele exacte, dar am făcut chestia asta.

Bine, înșelat nu înseamnă dacă te pupi cu cineva, ea se referă la înșelat că a găsit niște conversații cu mine și o fată. Asta a fost, ne-am certat, ne-am despărțit”, a spus artistul.

Culiță Sterp și Carmen de la Sălciua, o relaţie tumultuoasă

Căsnicia lor a fost presărată cu multe momente tensionate, iar cei doi au încercat să mai dea o șansă relației, în speranța că lucrurile se vor remedia. Totuși, infidelitatea și neînțelegerile au dus la despărțirea definitivă.

„Ulterior ne-am despărțit, după ne-am împăcat, am încercat să mai formăm un cuplu, să ne acceptăm așa cum suntem. Consider că am greșit că am făcut chestia asta, dar am fost oarecum mânat de anumite discuții dintre noi, de anumite probleme pe care le aveam atunci”, a mai spus Culiță Sterp.

Sursa foto: Instagram şi Facebook

