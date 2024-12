Culiță Sterp și Daniela Iliescu au dezvăluit sexul celui de-al doilea copil: „Ești cea mai mare dorință pe care toți trei o aveam”. Perechea mai are un fiu, Milan

Culiță Sterp și Daniela Iliescu au dezvăluit sexul celui de-al doilea copil al lor, care se va naște în prima parte a anului viitor. Cuplul, care s-a căsătorit în secret în această toamnă, mai are un fiu, Milan, în vârstă de 3 ani. Citește în continuare pentru a afla dacă dacă Milan va avea un frate sau o surioară.

Culiță Sterp și Daniela Iliescu au făcut public sexul celui de-al doilea copil

Culiță Sterp (32 de ani) și Daniela Iliescu (31 de ani) s-au căsătorit civil în această toamnă, la Cluj, după cinci ani de relație. Perechea a dat vestea în videoclipul ultimei piese a interpretului de manele, „O viață lângă tine”. Tot atunci, Culiță și Daniela au dezvăluit că urmează să devină părinți din nou.

Perechea a reușit să țină sarcina secretă timp de jumătate de an. Acum că au făcut anunțul oficial, Culiță și Daniela au dezvăluit și ce sex va avea cel de-al doilea copil al lor, prin intermediul unui videoclip publicat pe rețelele sociale.

Culiță Sterp și Daniela Iliescu vor avea o fetiță

Culiță Sterp și Daniela Iliescu vor avea o fetiță, spre bucuria lui Milan, care își dorea o surioară. La rândul lor, după reacția avută, Culiță și Daniela sperau tot la o fetiță. Momentul a făcut înconjurul Internetului și a strâns peste 90.000 de aprecieri și mai mult de 1.000 de comentarii.

„Ești cea mai mare dorință pe care toți trei o aveam.”

„Ești cea mai mare dorință pe care toți trei o aveam și pe care Dumnezeu ne-a împlinit-o. Încă nu ai habar ce tare te-am dorit și cât de mult te așteptăm. Sigur fratele tău îți va fi cel mai bun prieten, toată ziua ne întreabă cât mai e până vii și cu siguranță vei fi răsfățata lui tati. Eu pot să îți spun că mi-am dorit așa de mult să avem și o fetiță, și abia aștept să îți fac părul, să ne îmbrăcăm la fel, să îți povestesc despre lumea asta, în care, așa cum e ea, ai să vezi că zâmbetul și bunătatea ta vor face diferența. Sperăm să îți fim cei mai buni părinți și frate și să fii mândră când vei crește, de familia în care ai venit pe lume. Te iubim și te așteptăm cu sufletul la gură!”, a scris Daniela Iliescu pe Instagram.

Familia și cei mai apropiați prieteni ai cuplului au aflat sexul bebelușului la cununia lor civilă din luna noiembrie. Atunci, cântărețul a spus, cu lacrimi în ochi, cât de emoționat este să dea această veste celor mai speciali oameni din viața lui.

„Îi iubesc pe toți și vreau să fie uniți, să nu se mai certe”, spune solistul cu lacrimi în ochi, în videoclipul publicat pe Instagram.

Când va avea loc nunta dintre Culiță și Daniela

Culiță Sterp și Daniela Iliescu se pregătesc atât pentru nașterea celui de-al doilea copil, cât și pentru nuntă. Cântărețul a fost cel care a dezvăluit când vor face și cununia religioasă. Evenimentul va avea loc anul viitor.

„Am considerat că nu ne ține uniți o hârtie. Facem 5 ani de când suntem împreună. Ce ține unită o familie eu cred că este dragostea, respectul pentru persoana iubită, nu actele. Dar, am zis că la toate le vine vremea și trebuie să facem și pasul ăsta. Am zis că facem cununia înainte de nuntă, pentru că e foarte greu să le faci pe toate în aceeași zi. Cununia am vrut să o facem pentru sufletul nostru. Vrem să facem și nunta în anul ce urmează. Ne-am hotărât de pe o zi pe alta să facem cununia”, a declarat Culiță Sterp, la Instagram Story.

Cum a început povestea de dragoste dintre Culiță Sterp și Daniela Iliescu

Culiță Sterp și Daniela Iliescu se cunosc din liceu, artistul mărturisind în trecut că încă de atunci era îndrăgostit de Daniela. Viața i-a dus pe drumuri separate, însă, Culiță ajungând astfel să se însoare cu artista Carmen de la Sălciua. După divorțul de aceasta, cântărețul a realizat că Daniela Iliescu este femeia lângă care se vede îmbătrânind. Între timp, cei doi au devenit părinții unui băiețel, iar acum tânăra este din nou însărcinată.

„Să fiu mamă pentru a doua oară e o fericire greu de descris și pot doar să spun că sufletul mi-e inundat de bucurie și împlinire. Pentru noi, asta e realizarea vieții noastre: familia noastră frumoasă și perfectă așa cum e ea. Mi-a scos Dumnezeu în cale un om atât de bun și iubitor, pentru care familia e cel mai de preț lucru și mă simt norocoasă”, a scris Daniela Iliescu pe Instagram.

Foto: Instagram

