Culiță Sterp a răbufnit după intervenția Danei Roba în conflcitul cu Carmen de la Sălciua. „Dacă aș posta conversația mea cu Dana, de când i-a dat bărbatul ei cu ciocanul în cap…”

Culiță Sterp a reacționat după ce Dana Roba a intervenit în scandalul dintre sora lui mai mică, Geta, și fosta soție, Carmen de la Sălciua.

Dana Roba îi ia partea lui Carmen de la Sălciua în scandalul cu frații Sterp

La începutul lunii, între Carmen de la Sălciua și Geta Sterp a început un conflicit după ce sora mai mică a lui Culiță a făcut o serie de declarații deranjante la adresa cântăreței. Aceasta din urmă l-a adus în discuție pe fostul soț, Culiță Sterp, spunând că la el au ajuns toate veniturile din canalul de Youtube pe care îl au din timpul căsniciei.

„Păi vorbești de mine, vorbești de sora mea, vorbești si nu te mai oprești? Tu ai senzația că toată lumea e disperată să fie virală pe tik tok și să își expună chiar orice face? Poate unii facem lucruri în liniște !!!! Degeaba vă tot spălați voi pe mâini …de numele ăsta …că astea au fost începuturile! Bravo vouă că evoluați, că sunteți virali, ce mai vreți voi … dar de azi înainte dacă eu mai văd vreun live …în care se rostește numele meu sau al familiei mele… am să cunosc și ce înseamnă sala de judecată!

Cât despre canalul de Youtube… I-a rămas lui… și a încasat toți banii… și voi mai vorbiți urât de mine? Păi toate milionele alea de vizualizări la melodiile cu fosta lui „nevastă” ??? Ani mulți de zile, chiar până azi s-au încasat bani din Youtube după acele melodii … pe care le-am compus eu… și el s-a văzut plecat cu banii și Doamne ajută!” – a transmis Carmen de la Sălciua în mediul online.

Dana Roba a intervenit în scandal, ținându-i partea lui Carmen de la Sălciua, despre care spune că a aintervenit când se afla la un pas de moarte după ce soțul ei a bătut-o cu un ciocan. Dana Roba spune că artista i-a fosta aproape în clipele grele și chiar a ajutat-o și cu bani.

„Carmen a venit la mine la spital și mi-a adus un plic în care aveam 1.000 de lei, pentru mine a fost ca și când mi-ar fi dat 10.000 de lei, nu 1.000. Atâta am plâns și m-am bucurat de banii aia, au fost binecuvântați, nici nu am cuvinte să-i mulțumesc și chiar mă uitam zilele acestea că surorile lui Culiță, cât de urât vorbesc despre Carmen. Mi se pare josnic din partea lor și nu le stă bine deloc să facă așa ceva.

Femeia aia până la urmă este artistă, cântă, nu a spus niciodată nimic despre neamul lor la televizor. Chiar s-a abținut cât a putut. Când Culiță a pus poze cu ea dezbrăcată ea nu s-a dus să-l dea în judecată că i-a denigrat imaginea”, a declarat Dana Roba, potrivit wowbiz.ro.

Culiță Sterp îi răspunde Danei Roba

Declarațiile make-up artistului au ajuns la urechile lui Culiță Sterp, iar acesta a ținut să-i amintească de faptul că și el și familia lui i-au donat bani în perioada cât s-a aflat în spital.

„Am văzut, dar să mă apuc eu acum să vorbesc aiurea? Eu dacă aș posta conversația mea cu Dana Roba de acum trei ani, de când i-a dat bărbatul ei cu ciocanul în cap, eu i-am donat bani, și eu și sora mea. I-am donat o sumă destul de… nici n-are rost să mai spun ce și cum și cât. Să fie sănătoasă. Eu nu vorbesc urât de nimeni. Dumnezeu are grijă de fiecare”, a spus Culiță Sterp despre declarațiile Danei Roba, pe TikTok.

Dana Roba a mai spus că a fost abordată și de partenera de viață a lui Culiță Sterp, Daniela Iliescu, care i-a lăsat un mesaj legat de subiectul scandalului, la care ea a răspuns civilizat, fără să-i aducă jigniri lui Culiță.

„Am vorbit doar despre soră-sa. Mi-a scris actuala lui, da. Mi-a lăsat un mesaj azi-noapte, dar eu i-am răspuns la fel de civilizat. Cine a văzut declarația mea vede că am vorbit cât se poate de civilizat. Chiar n-am zis nimic de Culiță. Nu știu de ce au sărit ei așa în sus.

Chiar am fost diplomată. Totuși, tu, femeie gravidă, să te încarci cu energiile negative ale oamenilor și să te înjure lumea, să te blesteme de ce se ia de Carmen… La fel cum Culiță are oameni care-l iubesc, așa are și Carmen, nu? Eu am zis doar că nu e frumos ce face soră-sa” – a adăugat Dana Roba.

