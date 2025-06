Reacția unei apropiate de-a lui Cristian Boureanu, după ce afaceristul a fost acuzat de agresiune sexuală: „El e înconjurat de multe femei”

O apropiată de-a lui Cristian Boureanu a reacționat după ce afaceristul a fost acuzat de o tânără de 23 de ani că a agresat-o sexual.

Reacția unei apropiate de-a lui Cristian Boureanu, după ce afaceristul a fost acuzat de agresiune sexuală

La începutul lunii iunie, Cristian Boureanu a fost acuzat de o tânără de 23 de ani că a agresat-o sexual. Tânăra a povestit că l-a cunoscut pe afacerist prin intermediul unei prietene și că a fost la el acasă de două ori, a doua oară având loc presupusa agresiune. Boureanu neagă acuzațiile. După ce subiectul a ajuns în presă, o apropiată de-a afaceristului a reacționat public.

„E o făcătură, nu se pune problema de așa ceva. Evident că e aranjat. Nu e cazul de așa ceva, el e înconjurat de multe femei, nu se trezea niciuna până acum și s-au trezit ele. El nu e așa, Doamne ferește. Nu există așa ceva”, a spus apropiata lui Cristian Boureanu, pentru Spynews.ro.

Ce acuzații i-au fost aduse lui Cristian Boureanu

Pentru Cancan.ro, tânăra de 23 de ani a povestit că l-a cunoscut pe Cristian Boureanu prin intermediul unei prietene care conversa cu el pe rețelele sociale. Afaceristul le-ar fi invitat la el acasă de două ori. Pentru că prima oară s-au înțeles bine, tinerele au acceptat și a doua invitație. De această dată, potrivit tinerei, situația a degenerat.

Tânăra care îl acuză pe Boureanu de agresiune sexuală spune că afaceristul a reacționat agresiv în timp ce ea purta o conversație prin telefon cu psihologul ei. „A intrat peste mine în cameră cred că de vreo două ori și m-a întrebat de ce vorbesc la telefon. A început să țipe la mine, mi-a zis niște vorbe foarte urâte, mi-a zis că ăla vrea să te… după asta a trimis-o și pe prietena mea. Ea a venit la mine și mi-a zis că masa este pregătită”, a povestit tânăra, pentru sursa citată.

„M-a împins pe pat și a început să zică că îmi sta bine la el în pat”

Agresiunea s-a petrecut după ce tânăra a încheiat apelul cu psihologul. Ea urma să iasă pe balcon fără șlapi, iar Boureanu s-ar fi oferit să-i dea o pereche de papuci în camera lui. Atunci, tânăra spune că afaceristul a început să o atingă pe sâni și pe sub salopeta pe care o purta.

„Când eram în încăperea respectivă mi-a atins sânii, după mi-a pus mâna pe sub salopetă a observat că nu port lenjerie intimă, iar atunci m-a luat, m-a împins pe pat și a început să zică că îmi sta bine la el în pat. Eu i-am spus să mă lase, am încercat să ies din cameră, am vorbit pe un ton… mi-am ținut cumpătul, am vorbit pe un ton foarte frumos cu el pentru că mi-a fost frică că îmi va face ceva în cameră și nu voiam să se întâmple nimic.

Am încercat să ies din cameră de câteva ori, s-a pus în dreptul ușii după cum se vede și în videoclipul pe care l-am filmat. M-a strâns în brațe mi-a zis «Vezi ce simți, vezi ce simți» pentru că el deja avea o e****** și cumva încerca să mă facă să îmi doresc eu relația asta”, a mai povestit ea.

Cum se apără Cristian Boureanu

Cristian Boureanu susține că tânăra a venit peste el în dormitor și i-a arătat că nu purta lenjerie intimă.

„Fata asta a venit după mine în dormitor. Ea nici măcar nu a fost invitată la mine, a venit cu prietena ei. După care a venit și mi-a vorbit despre bani. Deci fetele au venit pe șantaj. Se vede clar. A deschis discuția despre bani. Se vede clar că filmarea este regizată și ea este cea care a intrat după mine în dormitor. (…) S-a așezat la mine în pat, fără să o duc eu, și mi-a arătat că nu are pe ea lenjerie, nimic. Este plănuit”, a declarat Cristian Boureanu, potrivit Spynews.ro.

