Cum a aflat Cristian Boureanu că prima soție îl înșela cu nașul lor de cununie: „A fost șocant”

Cristian Boureanu și Irina, prima lui soție, s-au despărțit după ce ea l-a înșelat cu nașul lor de cununie, Sebastian Vlădescu, cel mai bun prieten al lui Cristian la acea vreme. În podcastul lui Cătălin Măruță, fostul politician a dezvăluit că Sebastian a fost cel care i-a spus adevărul.

„A fost opțiunea ei. Oamenii nu sunt proprietatea nimănui. Era cel mai bun prieten al meu, partenerul meu în toate afacerile. N-am avut nicio problemă cu Sebastian în afară de asta. N-a fost ușor, mai ales că aveam toate afacerile împreună. Eu eram și persoană publică. (…) Sebastian m-a scos la o cafea să-mi spună. L-am ascultat. L-am întrebat dacă are bani să plătească el cafeaua. A zis da, am respirat, m-am ridicat și am plecat. Am mers pe jos acasă, am zis că nu are rost să urc la volan fiind nervos, m-am gândit ce am de făcut”, a povestit Cristian Boureanu, în podcastul „Acasă la Măruță”.

„I-am spus: «Mulțumesc!». Mie mi-a făcut un bine. Eu n-aș fi continuat cu Irina, nu reușeam să fim pe aceeași lungime de undă, ne doream alte lucruri de la viață”, a completat.

După divorț, Cristian Boureanu a obținut custodia fiicei pe care o are cu Irina

Cristian Boureanu și prima lui soție, Irina, s-au cunoscut în 1993. S-au căsătorit în anul 2000 și au divorțat în 2004, după doar trei ani și jumătate de căsnicie. Împreună au o fiică, Ioana, în vârstă de 24 de ani.

Deși simțea că relația cu Irina nu mai funcționa, Cristian Boureanu nu a bănuit niciodată că l-ar putea înșela cu Sebastian. După despărțire, fiica lor, Ioana, a rămas în custodia afaceristului.

„Discuția cu Irina a fost foarte scurtă. Eu am păstrat custodia unică. Eu am înțeles că fiecare alege. Ioana a fost o prioritate, 3 ani și vreo două luni avea atunci. E adevărat, a fost dureros. Nu dureros, șocant. Dar eu mă adaptez. M-am rugat foarte mult să-i iert și asta m-a ajutat să rămân tânăr. Am iertat-o demult (n.red.: pe Irina). N-am iertat-o pentru luptele pe care le-a dus pentru Ioana. Am pierdut custodia Ioanei la 17 ani”, a mai spus Cristian.

Ce relație are Cristian Boureanu cu prima soție și fostul naș

Afaceristul încă mai vorbește cu Irina și Sebastian.

„Mai vorbesc (n.red.: cu Irina), ce să zic. A vrut să mă bage la pușcărie de mai multe ori. A fost ok. (…) Nu (n.red.: mai sunt împreună Irina și Sebastian). S-au căsătorit 3 luni, imediat au divorțat, au mai avut după un episod de vreo doi ani. A fost un episod bun pentru mine, pentru că Ioana începuse să se depărteze de școală, iar el m-a ajutat să fim siguri că rămâne un copil de 9 și 10, cum a fost toată viața”, a mai declarat.

„Eu nu regret relația cu Irina. În 1993, când ne-am cunoscut, a fost o poveste superbă. Ne-am despărțit, iar ulterior ne-am reîntâlnit și am făcut un copil superb împreună. La un moment dat, oamenii evoluează diferit, fac alegeri diferite. Când m-am căsătorit cu ea aveam 27 de ani. Mama a murit în 1996, nici nu apucasem să mă despart prima oară de Irina. A cunoscut-o, nu-i plăcea că nu avea facultate. N-am ținut cont. Când am simțit dragoste reciproc eu nu am ezitat să intru într-o relație”, a adăugat.

Și a doua soție l-a înșelat tot cu un prieten de-al lui

În 2007, Cristian s-a recăsătorit cu modelul Valentina Pelinel, de care a divorțat în 2014 și care l-a înșelat cu un alt bun prieten, Cristi Borcea. Valentina și Borcea s-au căsătorit civil în septembrie 2018, în România, iar religios în septembrie 2019, în Ungaria. Împreună au trei copii, un fiu, Milan, și două fiice gemene, Indira Maria și Rania Maria.

Boureanu a format apoi un cuplu cu Laura Dincă, de care s-a despărțit în vara anului 2021, după șase ani de relație, dintre care trei de logodnă. Ultima relație publică a fostului politician a fost cu modelul Cristina Belciu.

