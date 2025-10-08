  MENIU  
Home > Vedete > Româneşti > Cum a reacționat Ramona Olaru după ce a pierdut castingul pentru „Neatza cu Răzvan și Dani” în fața Flaviei Mihășan: „Au ales-o și am zis…” / Exclusiv

Adelina Duinea
.  Actualizat 08.10.2025, 16:18

Ramona Olaru a povestit cum s-a simțit la castingul pentru „Neatza cu Răzvan și Dani”, pe care l-a pierdut la acea vreme în favoarea Flaviei Mihășan.

Invitată la Fresh by Unica, Ramona Olaru a vorbit deschis despre castingul pentru emisiunea „Neatza cu Răzvan și Dani” din anul 2014, pe care l-a pierdut la acea vreme în favoarea Flaviei Mihășan. Ramona nu i-a purtat pică Flaviei, dimpotrivă, a considerat că ea era cea mai potrivită pentru emisiune în acel moment.

„Am văzut că își căutau o fată și zic «asta e șansa mea, aici eu mă duc». Și m-am dus, ce crezi? M-am dus așa țărăncuță cum eram, că nu eram prea șlefuită, fie vorba între noi. Rămăsesem doar eu cu Flavia la vremea respectivă. Au ales-o pe Flavia. Și foarte bine au făcut! Flavia era fata frumoasă, dansa, știa domeniul foarte bine. Eu eram o țărăncuță cu dinții strâmbi, aveam dinții foarte strâmbi la vremea respectivă. Au ales-o și am zis foarte bine, nicio problemă”, a spus Ramona, la Fresh by Unica.

„Oamenii profesioniști în domeniu își dau seama cu cine pot lucra pe moment sau mai târziu”

Ramona Olaru casting Neatza cu Răzvan și Dani 2014 (2)IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 9)

La scurt timp după acel casting, Ramona a fost sunată pentru „Superbingo Metropolis”. După acea emisiune, Ramona s-a căsătorit cu Bogdan Olaru, de care a divorțat în 2019.

„Oamenii profesioniști în domeniu își dau seama cu cine pot lucra pe moment sau mai târziu. M-au contactat când au avut nevoie de mine într-un alt format făcut de ei, «Superbingo Metropolis». Am lucrat cu ei acolo până s-a terminat și proiectul respectiv. După aceea m-am căsătorit. Am zis gata, m-am așezat la casa mea, acum sunt salvată. (…) Am mai stat vreun an și ceva până iar am fost contactată pentru «Prietenii de la 11»”, ne-a mai povestit Ramona.

„În toți acești ani eu practic m-am aranjat, m-am șlefuit, m-am emancipat, strălucesc”

Între „Superbingo Metropolis” și „Prietenii de la 11” a trecut aproximativ un an, iar matinalul prezentat de Diana Munteanu și Florin Ristei a rulat din 2017 până în 2019. Ulterior, show-ul a fost anulat în aceeași perioadă în care Flavia Mihășan a rămas însărcinată cu primul copil, momentul fiind numai bun pentru Ramona să se mute de la un matinal la altul.

„În toți acești ani eu practic m-am aranjat, m-am șlefuit, m-am emancipat, strălucesc. Sunt femeie, nu mai sunt o puștoaică care o arde aiurea și vorbește nepotrivit. Sunt lucruri care înseamnă evoluție și eu sunt mândră de treaba asta în continuare și o vreau din ce în ce mai mult. (…) Evoluția asta m-a adus în punctul în care am fost perfectă pentru locul de la «Neatza». Când s-a încheiat «Prietenii de la 11», Flavia era însărcinată, trebuia să plece și s-a nimerit la fix. Astăzi s-a terminat «Prietenii de la 11», mâine mi-au zis «vii la Neatza»”, a încheiat Ramona, la Fresh by Unica.

Moderator: Elena Popa

Imagine: Ada Cheroiu

Montaj: Ștefan Buzoianu

Foto: Instagram/@ramonna_olaru

