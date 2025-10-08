Cum a reacționat Ramona Olaru după ce a pierdut castingul pentru „Neatza cu Răzvan și Dani” în fața Flaviei Mihășan: „Au ales-o și am zis…” / Exclusiv

Ramona Olaru a povestit cum s-a simțit la castingul pentru „Neatza cu Răzvan și Dani”, pe care l-a pierdut la acea vreme în favoarea Flaviei Mihășan.

Cum a reacționat Ramona Olaru după ce a pierdut castingul pentru „Neatza cu Răzvan și Dani” în fața Flaviei Mihășan

Invitată la Fresh by Unica, Ramona Olaru a vorbit deschis despre castingul pentru emisiunea „Neatza cu Răzvan și Dani” din anul 2014, pe care l-a pierdut la acea vreme în favoarea Flaviei Mihășan. Ramona nu i-a purtat pică Flaviei, dimpotrivă, a considerat că ea era cea mai potrivită pentru emisiune în acel moment.

„Am văzut că își căutau o fată și zic «asta e șansa mea, aici eu mă duc». Și m-am dus, ce crezi? M-am dus așa țărăncuță cum eram, că nu eram prea șlefuită, fie vorba între noi. Rămăsesem doar eu cu Flavia la vremea respectivă. Au ales-o pe Flavia. Și foarte bine au făcut! Flavia era fata frumoasă, dansa, știa domeniul foarte bine. Eu eram o țărăncuță cu dinții strâmbi, aveam dinții foarte strâmbi la vremea respectivă. Au ales-o și am zis foarte bine, nicio problemă”, a spus Ramona, la Fresh by Unica.

„Oamenii profesioniști în domeniu își dau seama cu cine pot lucra pe moment sau mai târziu”

La scurt timp după acel casting, Ramona a fost sunată pentru „Superbingo Metropolis”. După acea emisiune, Ramona s-a căsătorit cu Bogdan Olaru, de care a divorțat în 2019.

„Oamenii profesioniști în domeniu își dau seama cu cine pot lucra pe moment sau mai târziu. M-au contactat când au avut nevoie de mine într-un alt format făcut de ei, «Superbingo Metropolis». Am lucrat cu ei acolo până s-a terminat și proiectul respectiv. După aceea m-am căsătorit. Am zis gata, m-am așezat la casa mea, acum sunt salvată. (…) Am mai stat vreun an și ceva până iar am fost contactată pentru «Prietenii de la 11»”, ne-a mai povestit Ramona.

„În toți acești ani eu practic m-am aranjat, m-am șlefuit, m-am emancipat, strălucesc”

Între „Superbingo Metropolis” și „Prietenii de la 11” a trecut aproximativ un an, iar matinalul prezentat de Diana Munteanu și Florin Ristei a rulat din 2017 până în 2019. Ulterior, show-ul a fost anulat în aceeași perioadă în care Flavia Mihășan a rămas însărcinată cu primul copil, momentul fiind numai bun pentru Ramona să se mute de la un matinal la altul.

„În toți acești ani eu practic m-am aranjat, m-am șlefuit, m-am emancipat, strălucesc. Sunt femeie, nu mai sunt o puștoaică care o arde aiurea și vorbește nepotrivit. Sunt lucruri care înseamnă evoluție și eu sunt mândră de treaba asta în continuare și o vreau din ce în ce mai mult. (…) Evoluția asta m-a adus în punctul în care am fost perfectă pentru locul de la «Neatza». Când s-a încheiat «Prietenii de la 11», Flavia era însărcinată, trebuia să plece și s-a nimerit la fix. Astăzi s-a terminat «Prietenii de la 11», mâine mi-au zis «vii la Neatza»”, a încheiat Ramona, la Fresh by Unica.

