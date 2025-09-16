Ramona Olaru, despre singurătate și partenerul ei ideal: „Mi-e frică de săraci”. Cum trebuie să fie viitorul ei iubit / Exclusiv

Ramona Olaru a vorbit deschis despre eșecurile din dragoste, în cadrul primului episod din noul sezon Fresh by Unica. Prezentatoarea de la Neatza cu Răzvan și Dani ne-a spus ce caută în prezent la viitorul iubit, dar și cum plănuiește să îl atragă în viața ei.

Ramona Olaru, despre singurătate și partenerul ei ideal, la Fresh by Unica

Ramona Olaru (36 de ani) și-a învățat toate lecțiile în dragoste și se simte pregătită să-și întâlnească „alesul”. Asta nu înseamnă însă că nu este fericită și pe cont propriu. Dimpotrivă, prezentatoarea de la Antena 1 savurează din plin singurătatea și are răbdare să cunoască partenerul potrivit. Un lucru este cert, Ramona știe sigur că nu-și mai dorește parteneri care câștigă mai puțin decât ea. Nu din interes, ci din cauza experiențelor din trecut.

„Tot timpul mă vedeau mai sus decât ei și intrau într-o competiție cu mine de fiecare dată. Ieșeau niște discuții de te cruceai. Huleau, ca să nu zic cât de urât vorbeau și înjurau în toate felurile mediul meu, colegii mei, oamenii mei și tot ce făceam în fiecare zi”, a explicat Ramona Olaru, la Fresh by Unica.

De ce îi este Ramonei Olaru frică de săraci

Aceste experiențe au determinat-o pe Ramona să spună că-i este „frică de săraci”. Prezentatoarea TV este împăcată cu faptul că această declarație i-ar putea atrage critici.

„Mie mi-e frică de săraci. Eu cu săracii… Eu tot timpul am avut. Deci fii atentă, eu n-am fost un om bogat. (…) Dar din tot ce am adunat și ce am muncit și ce am strâns până în momentul ăsta, nici măcar unul din toți cei cu care am ieșit n-a avut mai mult decât mine. Înțelegi? Niciunul n-a fost mai mult decât mine. Mi-au plăcut săracii, dar gata, nu mai, că acum mi-e frică. De ce am înțeles? S-a închis capitolul complet, nici nu mai pot să mă uit. Haideți, meme-urile, vă rog! Da, mi le asum, nu-i nici o problemă”, a spus.

Care este calitatea principală pe care Ramona Olaru o caută la viitorul iubit

Cât despre un viitor partener, Ramona ne-a mărturisit că are un caiet de manifestare în care scrie deja de ceva timp toate calitățile pe care le caută la bărbatul din viața ei. Din punct de vedere fizic, prezentatoarea caută un bărbat îngrijit. Totodată, vedeta de la Antena 1 vrea alături un bărbat familist. Restul detaliilor, Ramona le ține pentru ea.

„Am caietul meu de manifestare. Am scris și scriu de fiecare dată tot ce are bărbatul meu, că el e deja. El e, doar trebuie să ne întâlnim. (râde) Și scrie tot, de la fizic până la psihic, moral, intelectual, financiar, comportamental. Tot scrie, tot una sub alta”, ne-a mai mărturisit prezentatoarea TV.

Cu cine a format Ramona Olaru cupluri în trecut

Ramona Olaru s-a separat de fostul soț, Bogdan Olaru, în 2019, după o relație de cinci ani și un mariaj de trei. Ulterior, Ramona a format un cuplu cu Iulian Adrian Popescu de la Noaptea Târziu, cunoscut sub pseudonimul Cuza. Relația nu a durat mult, apoi prezentatoarea l-a cunoscut pe Cătălin Cazacu. Cei doi au format un cuplu timp de aproximativ un an. După despărțirea de Cazacu, Ramona nu s-a mai afișat alături de niciun alt bărbat.

Moderator: Elena Popa

Imagine: Ada Cheroiu

Montaj: Ștefan Buzoianu

Foto: Instagram/@ramonna_olaru

