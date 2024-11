Cât de mult a suferit Cătălin Cazacu după despărțirea de Ramona Olaru: „Nu e o rușine să plângi. Inima îți este frântă când dai putere asupra ta” / EXCLUSIV

Cătălin Cazacu și Ramona Olaru au fost una dintre cele mai captivante perechi din showbiz-ul românesc, fiind în centrul atenției publicului atât datorită, cât şi din cauza relației lor pline de momente intense și emoții contradictorii. Însă atunci când povestea lor de dragoste s-a terminat, efectele au fost devastatoare. Invitat la Fresh by Unica, fostul prezentator TV ne-a vorbit deschis despre cât de mult a suferit după despărțire, despre cât de profund a iubit-o pe Ramona și despre lecțiile dureroase pe care le-a învățat.

Cătălin Cazacu s-a jurat în biserică să nu se întoarcă la Ramona Olar

Despărțirea de Ramona Olaru a fost un punct de cotitură pentru Cătălin Cazacu, dar nu o privește cu resentimente. Chiar dacă ruptura a fost dureroasă, el insistă că nu o învinovățește pe fosta logodnică pentru suferința sa.

„Dar nu mi-a făcut un rău (n.r. referindu-se la motivul pentru care s-a jurat că nu se va mai întoarce în braţele Ramonei Olaru). Dar nu e un secret că am iubit-o enorm de mult, ci iubirea creează slăbiciuni și la un moment dat nu mai dețineam controlul. Și a fost normal să trebuiască să găsesc un mod de a pune punct. N-am absolut nimic de reproșat. Indiferent de ce s-a vorbit, ce s-a spus, nu m-a interesat”, ne-a spus Cătălin Cazacu, în exclusivitate.

Deși nu mai sunt prieteni și nu se mai văd, Cazacu a recunoscut că despărțirea a schimbat complet dinamica dintre ei.

„Ce să ne mai spunem. Nu mai suntem prieteni. Am fost prieteni. Eu n-am lipsit de la ziua ei în ultimii cinci ani, șapte ani. Niciodată. Acum o să lipsesc. De acum încolo o să lipsesc. Nu mai merge. Am fost prieteni și ne întoarcem la prieteni. Poate doar în cazurile în care nu te-ai iubit sau nu te-ai consumat, dar nu e cazul”, ne-a mai mărturisit sportivul, subliniind cât de puternică a fost legătura lor înainte ca iubirea să devină toxică și să le distrugă prietenia.

Cât de mult a suferit Cătălin Cazacu după desparţire

Nu este ușor pentru un bărbat să recunoască că a plâns din cauza unei despărțiri, iar Cătălin Cazacu a făcut-o fără nicio reținere. Sportivul ne-a dezvăluit că a vărsat lacrimi, chiar de curând, după ce a anticipat finalul unei relaţii.

„Cred că nu e o rușine să plângi. Am plâns nu demult. A trecut ceva timp, dar mi-aduc aminte. Am plâns când am ajuns deja să-mi dau seama că vine sfârșitul unei relații înainte să vină sfârșitul”, ne-a mai mărturisit Cătălin Cazacu.

Pentru Cazacu, una dintre cele mai grele lecții a fost să accepte că nu poate schimba ceea ce nu funcționează.

„Nu puteam să schimb nimic. Că, până la urmă, ca să schimbi ceva, trebuie să și vrei să schimbi ceva. Și ca să schimbi o relație care include două persoane, trebuie să schimb persoana aia la altă. Și uneori, de ce să schimb pe cineva? Că uite, eu n-aș vrea să mă schimbe nimeni pe mine. Adică dacă eu nu corespund unei tipologii sau nu mă încadrez în viziunea unei persoane, eu vreau ca acea persoană să renunțe la mine, nu vreau să mă schimbe. (…) Oamenii se schimbă doar temporar. M-am schimbat de foarte multe ori din păcate. Am învățat că nu vreau să mai fac asta niciodată. Sper să nici nu mai fac niciodată. Dar concluzia este că schimbând ceva ce este natural, mai târziu tot acolo te întorci”, a spus Cătălin Cazacu.

Cât despre cum s-a manifestat lipsa de control în relaţia cu Ramona Olaru, Cătălin Cazacu a spus că a realizat în timpul logodnei că nu lucrurile nu merg în direcţia corectă.

„Nu puteam să pun stop la ceva sau ne întorceam în același punct. Nu îmi dau seama dacă există o manifestare legată de chestia asta. Pur și simplu mi-am dat seama că nu sunt pe drumul cel bun. Poate am realizat că nu mai mergem pe drumul cel bun. Poate am pierdut controlul. Poate, poate, poate”, ne-a mai spus sportivul, în exclusivitate.

„Singura inimă pe care am frânt-o cu adevărat a fost a mea”

În contextul despărţirii de Ramona Olaru, Cătălin Cazacu şi-a expus sufletul la Fresh by Unica, recunoscând că, în realitate, singura inimă pe care a frânt-o cu adevărat a fost a sa. Cu o notă de regret și umor autoironic, Cătălin a admis că, deși și-a promis de nenumărate ori că va fi mai precaut, acest lucru nu s-a întâmplat niciodată.

„Singura inimă pe care eu am frânt-o cu adevărat a fost a mea. Restul, cred că numai tu poți să-ți frângi în ea. Mi-a frânt cineva inima… Inima îţi este frântă dacă îi dai putere asupra ta și la un moment dat se întâmplă lucruri, dar din nou este opțiunea ta. Tu îi dai cuiva putere.

Am zis tot timpul că o să fiu precaut, ceea ce niciodată nu s-a întâmplat. Tot timpul spun că nu mai fac un lucru și din nou îl fac… Eu sunt genul de om care chiar învață din greșeli, în sensul că le fac de mai multe ori ca să le învăț mai bine”, ne-a mai spus Cătălin Cazacu.

Cum a început Cătălin Cazacu relaţia cu Ramona Olaru

Relația dintre Cătălin Cazacu şi Ramona Olaru nu a fost doar o simplă poveste de dragoste, ci o experiență intensă, marcată de momente pline de pasiune și entuziasm. Sportivul şi asistenta TV au fost foarte buni prieteni timp de câţiva ani, până când acesta s-a îndrăgostit iremediabil de ea.

„Unul dintre noi „eram” foarte îndrăgostit. Am trăit niște clipe superbe, a fost o perioadă senzațională. Nu îmi pare rău nici că s-a întâmplat, nu îmi pare rău nici măcar că s-a terminat”, a mai spus Cătălin Cazacu.

Ce regretă Cătălin Cazacu din relaţia cu Ramona Olaru

Cătălin Cazacu a cerut-o în căsătorie pe Ramona Olaru, moment în care a îngenuncheat ca să ii ofere inelul de logodnă. Un moment pe care îl regretă în prezent, din cauza deznodământului trist al relaţiei lor.

„Îmi pare rău (n.r. că a îngenuncheat) că este singurul lucru pe care nu o să mai pot să-l iau înapoi și pentru că am făcut asta o singură dată, mi-aș fi dorit să fie pentru ultima oară. Din păcate n-a fost. Adică e clar că dacă o să ajung și eu, că până acum m-a salvat Dumnezeu de căsnicie. Cât să mă mai ţină și pe mine fericit…

E clar că dacă o să ajung în situația asta, o să fac un lucru pentru o două oră. Iar pentru mine a fost… E singurul regret, dar nu e un regret. Pot să trăiesc, nu o să mă omor mâine”, ne-a mai spus Cătălin Cazacu.

Ce anume a schimbat Cătălin Cazacu pentru dragoste

În relațiile sale, Cătălin Cazacu ne-a mărturisit că a făcut multe compromisuri, unele dintre ele transformându-l într-o versiune a sa care nu-i era confortabilă.

„De la faptul că, uneori, am renunțat la anumite prieteni, ceea ce a fost o greșeală mare. Am renunțat să fac lucrurile care mie îmi plăceau să le fac, pentru că persoanele respective nu îi plăceau. De exemplu, eu mai am vara weekend-uri în care îmi place să mă sui pe scuter și să plec de nebun. Persoanei, care era cu mine, nu îi plăcea acest lucru și a ajuns să nu mai fac niciodată. Nici eu nu vreau să schimb pe ea ca să facă ceva ce îmi place mie. Nici eu nu vreau să mă schimb. Și atunci…”, a mai spus Cătălin Cazacu.

Cătălin Cazacu, declaraţii despre nuntă

Deşi a suferit după despărţirea de Ramona Olaru, femeia cu care ar fi trebuit să se căsătorească într-un peisaj relaxat, pe o plajă, avându-i alături doar pe cei apropiaţi, Cătălin Cazacu nu exclude ca visul să se îndeplinească, într-un final… însă cu o altă femeie.

Cătălin Cazacu a subliniat că evenimentul său ar trebui să fie diferit de toate tradițiile impuse de societate.

„Adică nunta mea, la fel ca și nunta pe care trebuia să o facem, este pe plajă, oamenii sunt desculţi, nu stau la mese. Dacă văd pe cineva că vine cu coc și cu sârmăluțe… Permanent, nu? Dacă vă văd cineva cu permanent la nunta mea, eu mor”, ne-a mai spus Cătălin Cazacu la Fresh by Unica.

Sursa foto: Instagram şi Facebook

