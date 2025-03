Reacția Adelei Popescu când a văzut ce rochie i-a cumpărat Radu Vâlcan: „Poate are ceva probleme oftalmologice”

Adela Popescu se află în Thailanda, alături de soțul ei, Radu Vâlcan, care filmează pentru noul sezon al emisiunii Insula Iubirii. Pe contul său de Instagram, vedeta le-a povestit urmăritorilor un moment amuzant, după ce a văzut ce rochie i-a cumpărat prezentatorul de televiziune.

Reacția Adelei Popescu când a văzut ce rochie i-a cumpărat soțul ei

Adela Popescu (38 de ani) se află la acest moment în Thailanda, acolo unde soțul ei, Radu Vâlcan, filmează pentru noul sezon Insula Iubirii. Pe contul său de socializare, acolo unde își ține urmăritorii la curent cu ultimele noutăți din viața sa, prezentatoarea de televiziune a postat mai multe imagini din vacanța sa. Pe lângă activitățile pe care le are, aceasta le-a mai împărtășit fanilor un moment amuzant petrecut în Thailanda.

Mai exact, soțul ei a decis să-i facă o surpriză și să-i cumpere o rochie. Totuși, articolul vestimentar nu a fost deloc pe gustul acesteia, fiind vorba despre o rochie lungă și largă.

„După cum știți am ajuns în Thailanda la soț. Nerăbdator cum îl știu a vrut să îmi facă o bucurie. Așa că mi-a comandat o rochie frumoasă -cum ar spune el- pe care am gasit-o întinsă frumos pe pat. Rochia e… cum să vă spun… ca atunci când tu spui că urăști usturoiul și el îți comandă cârnați cu mult usturoi și cu mujdei.

Sperând că îți vor plăcea. Întrebarea e alta: oare lui nu îi place cum mă îmbrac eu sau pur și simplu nu are deloc gusturi vestimentare. Sau poate are ceva probleme oftalmologice. Dar dacă e așa, oare el știe ca am 1.65, sâni mici și nas măricel spre mare?”, a scris Adela Popescu la fotografia în care poartă rochia.

Și Adela Popescu a continuat: „Se vede că e urâtă oricum. Nu este ca aia. Nu înțeleg de ce ai comandat o rochiță trei sferturi. Nu seamănă, asa din poză este mai decoltată, dar e urâtă. Îți place cum îmi vine?’, i-a spus Adela Popescu lui Radu Vâlcan.

Reacția lui Radu Vâlcan

Dialogul dintre cei doi soți a fost unul savuros, prezentatorul, în apărarea sa, i-a spus Adelei că i s-a părut că este o rochie de plajă și că i se pare că i se potrivește.

„Eu am crezut că este de plajă, exagerezi. Eu asta am comandat, nu ce ai tu. Dar mie îmi place’, a fost răspunsul lui Radu Vâlcan.

Foto – Instagram

