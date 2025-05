Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat s-au despărțit definitiv: „Am ajuns la decizia asta matură”

Sebastian Dobrincu a dezvăluit că el și Ioana Ignat s-au despărțit definitiv. Antreprenorul a precizat că, deși a fost văzut de câteva ori în compania artistei după separarea de Otniela Sandu, între ei nu există decât o relație de prietenie.

Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat s-au despărțit definitiv

Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat au format un cuplu timp de trei ani, după care relația lor s-a destrămat. După câteva săptămâni, afaceristul a cunoscut-o pe Otniela Sandu cu care părea să se înțeleagă de minune. Însă nici relația aceasta nu a durat prea mult, cei doi alegând să meargă pe drumuri separate.

La câteva zile după ce s-a aflat că Otniela și Sebastian nu mai sunt împreună, tânărul antreprenor a fost văzut în compania fostei lui iubite, Ioana Ignat. Acum, acesta a lămurit lucrurile, explicând că el și artista sunt doar buni prieteni.

Întrebat de Cancan dacă își va programa vacanța în funcție de programul Ioanei Ignat, Dobrincu a răspuns: „Păi de ce să mă sincronizez cu programul Ioanei?”.

„Nu mai sunt împreună cu Ioana. Adică, n-ar fi ciudat?! Ioana o să plece cu prietenele ei, cu prietenii ei. Eu cu prietenii mei, cu prietenele mele. Fiecare cu viața lui”, a precizat antreprenorul.

Citește și: Carmen Negoiță, despre cum a încercat fostul soț, Ionuț Negoiță, să se răzbune pe ea și câți bani a obținut după divorț: „M-au ajutat să trăiesc o perioadă”

Citește și: Oana Roman, detalii despre relaţia „toxică şi abuzivă” cu Marius Elisei: „Nu ajută să o ascundem sub covor”

Antreprenorul, despre relația cu artista

De asemenea, Sebastian Dobrincu a explicat că el și Ioana Ignat se înțeleg foarte bine și sunt buni prieteni.

„Da, am rămas în relații bune de când ne-am despărțit. Bineînțeles, am mai ieșit, am mai socializat. Între timp, m-ați pozat, colegii mă tot văd în parc acolo. Dar am încheiat lucrurile permanent pentru că am ajuns la decizia asta matură, de comun acord că e bine ca fiecare să meargă pe drumul lui și să găsească persoana potrivită fiecare pentru el”, a declarat el.

Citește și: O fostă concurentă de la Insula Iubirii s-a căsătorit şi urmează să devină mămică pentru prima oară. I-a pus pe jar inima ispitei Mircea!

Citește și: De ce Claudia Pătrășcanu a dat-o în judecată pe Bianca Drăgușanu: „Poate că pare exagerat, dar naște un resentiment”

Astfel, acesta a precizat că va pleca în vacanță cu prietenii lui și că își dorește să ajungă la Nisa.

„Trebuie să mă coordonez cu prietenii, pentru că și prietenii mei sunt tare afurisiți și greu dau de ei. Toată ziua muncesc și ei și cu prima ocazie, când prind două-trei zile legate, Nisa. Vreau să ajung în Nisa. Am fost acum de curând și mi-a plăcut foarte mult și vreau să mă duc să mai zac câteva zile pe acolo”, a mai spus Sebastian Dobrincu pentru publicația menționată anterior.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News