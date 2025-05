Sebastian Dobrincu, dezvăluiri şocante din relaţia cu Ioana Ignat: „Ţi-ar plăcea să fii cu cineva care bea, care dă cu pumnul, care minte?”

Sebastian Dobrincu a făcut noi dezvăluiri explozive despre relația cu Ioana Ignat! Milionarul român a rupt tăcerea și vorbește despre motivele despărțirii, vicii, manipulare și cum l-a marcat experiența alături de artista cu care a trăit o poveste intensă timp de cinci ani. Ce își dorește acum de la o femeie și ce greșeli nu mai vrea să repete?

Sebastian Dobrincu, dezvăluiri şocante despre relaţia cu Ioana Ignat

Sebastian Dobrincu rupe tăcerea, din nou! La doar 26 de ani, milionarul IT-ist și fost jurat la PRO TV a făcut declaraţii şocante despre relaţia cu Ioana Ignat, într-un interviu pentru cancan.ro. Afaceristul a scos la iveală amănunte cutremurătoare despre relația de cinci ani cu artista, dar și despre ceea ce nu va mai tolera niciodată de la o femeie.

După ani întregi de iubire cu suișuri și coborâșuri, Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat au pus punct definitiv relației lor. Definitiv, după cum a subliniat Dobrincu, într-un ton care nu lasă loc de întors. Cei doi s-au despărțit și împăcat de mai multe ori, dar acum, tânărul antreprenor pare decis să își încheie capitolul trecut și să-și construiască un viitor cu o femeie „pe aceeași lungime de undă”.

„Ți-ar plăcea să fii cu cineva care bea?”

Sebastian Dobrincu nu se mai ferește de nimic. Cu o sinceritate care taie în carne vie, a vorbit despre lecțiile dureroase învățate din fostele relații, printre care cea cu Ioana Ignat ocupă un loc de frunte.

„Acum evit oamenii cu prea mult timp liber și vicioși. Ți-ar plăcea să fii cu cineva care bea, care dă cu pumnul, care minte? Încerci să eviți niște vicii. Vicii de orice fel. Nu ai vrea să fii cu un alcoolic, nu? Asta denotă lipsa unui control de sine. Oamenii care nu au control de sine sunt foarte periculoși de fel și mulți dintre ei greu se schimbă, așa că mai bine nu îți complici viața, pentru că nu poți garanta că se vor schimba decât dacă vrei să fii mama salvatoare și să plătești prețul. Nu merită. Îți întuneci viața, nu ai de ce. Poți încerca, dar confirm că nu merge pe termen lung”, a spus milionarul român, după separarea de Ioana Ignat.

Declarațiile sale vin ca un șoc pentru fani, mai ales că în spațiul public imaginea celor doi era una de cuplu sudat, chiar perfect. Însă din spatele cortinei, adevărul pare să fi fost cu totul altul.

„Am nevoie de cineva să ţintească la fel de sus”

Tânărul antreprenor nu mai are timp de compromisuri. După toate încercările amoroase, știe clar ce își dorește de la o femeie și nu ezită să spună lucrurilor pe nume.

„Vreau să fie independentă, autonomă, să aibă o ocupație. Să aibă un drive, ceva care să o dea jos din pat. Eu am ținte, am obiective, am țeluri, vreau să fac lucruri mari în viața aceasta. Am nevoie de cineva care vrea să țintească la fel de sus și lângă care pot evolua. O femeie ambițioasă!”, a adăugat Sebastian.

Cu alte cuvinte, Sebastian Dobrincu nu mai caută doar frumusețe sau pasiune – ci parteneriat. O relație în care amândoi să construiască, să tragă în aceeași direcție și să se susțină reciproc în drumul spre succes.

Sebastian Dobrincu, despre fostele relații cu Mimi și Otniela Sandu

În același interviu oferit pentru cancan.ro, Sebastian Dobrincu nu a ocolit nici alte episoade din trecutul său sentimental. Spune că fiecare experiență l-a învățat câte ceva și că este mai atent ca niciodată la semnalele de alarmă încă de la început.

Nu doar relația cu Ioana Ignat l-a marcat. A avut parte și de alte povești de dragoste intens mediatizate, printre care și cele cu Mimi și Otniela Sandu, după care a tras concluziile necesare pentru a-și proteja sufletul în viitor.

Ce a spus familia lui Sebastian despre despărțiri

Chiar dacă a fost mereu discret cu viața personală, Sebastian Dobrincu recunoaște că familia are un cuvânt greu de spus în viața lui. Părinții l-au susținut în toate etapele despărțirilor, dar au fost și cei care i-au atras atenția atunci când părea orbit de sentimente.

Chiar dacă este din nou singur, afaceristul nu pare deloc abătut. Dimpotrivă, este mai concentrat ca niciodată pe carieră, sport și dezvoltare personală. Spune că despărțirea de Ioana Ignat a fost o trezire necesară – și că nu regretă nimic.

După un drum presărat cu dezamăgiri, compromisuri și lecții dure, Sebastian Dobrincu este pregătit să își croiască un nou drum, fără trecutul care l-a ținut pe loc. Milionarul a înțeles că succesul în dragoste vine doar atunci când știi exact ce îți dorești și nu faci rabat de la principii.

A spus tot, fără menajamente. Acum, rămâne de văzut cine va fi femeia care îi va cuceri inima – dar un lucru e cert: va trebui să bifeze multe condiții.

Sursa foto: Instagram

