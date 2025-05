Sebastian Dobrincu, totul despre relația și despărțirea de Otniela Sandu: „Am făcut niște greșeli la acest capitol”

Sebastian Dobrincu a format un cuplu timp de cinci ani cu Ioana Ignat, relația lor fiind una cu despărțiri și împăcări, în timp ce cu Otniela Sandu a avut o relație de câteva luni. Antreprenorul spune că și-a învățat lecțiile și a dezvăluit dacă regretă faptul că s-a expus cu Otniela pe rețelele sociale.

Sebastian Dobrincu, despre relația cu Otniela Sandu

Sebastian Dobrincu și Otniela Sandu au dezvăluit, la finalul anului trecut, că formează un cuplu, prin intermediul rețelelor sociale. Cei doi au petrecut sărbătorile împreună, ea i-a cunoscut părinții, după care au plecat împruenă în vacanță, momente pe care le-au imortalizat și împărtășit cu urmăritorii lor din mediul online. Și când totul părea să meargă perfect, antreprenorul a dezvăluit că relația lor s-a încheiat.

După scurta relație cu Otniela, Sebastian Dobrincu a revenit pentru câteva luni în brațele Ioanei Ignat. Acum, cei doi au pus punct definitiv relației, bărbatul susținând că nu mai există nicio șansă de împăcare.

În ceea ce privește relația cu Otniela Sandu, antreprenorul spune că a învățat că expunerea în mediul online nu este una benefică.

„Fiind foarte expus, totul pare mult mai exagerat. În realitate, am postat trei poze împreună. Dacă stai să o iei pe foaie, matematic, nu e ceva wow. Am fost câteva luni împreună, dar fiind așa expus, totul pare exagerat. Când tragi linie, sunt trei, patru poze, nu ne vedeai în vlog-uri, filme, în lungmetraje. Totul pare exagerat când ești mai vizibil. Cu atât mai mult, cred acum că în acea poziție trebuie să fii mai discret”, a afirmat Sebastian Dobrincu pentru Cancan.

„Nu am neapărat bucuria unui copil, sunt un tip destul de calculat, nu cred în zâne, prinți sau stele verzi. Când ai un moment frumos în viață, îți vine să împărtășești. Fiind într-un loc atât de frumos, vrei să împărtășești. Din afară, poate că pare super expunere. Dacă eram un nimeni, nu mă critica nimeni că am pus trei poze cu iubita mea”, a subliniat el.

Antreprenorul, despre lecțiile învățate

Sebastian Dobrincu spune că a învățat că acest tip de expunere cu persoana iubită nu este unul benefic, astfel că, pe viitor, va fi mult mai atent la acest subiect.

„Expunerea în mediul online a fost o altă greșeală. Interviul acesta poate fi considerat spovedania mea emoțională! Atragi răutăți, antipatii. În general, e bine să ții pentru tine! Inclusiv cu familia e bine să nu împărtășești chiar tot, și cu prietenii e bine să fii mai rezervat. Am făcut niște greșeli la acest capitol. Când ești într-un moment frumos și crezi că ai găsit sinergia perfectă, își vine să împărtășești cu restul. Nu toți se bucură, însă”, a mai spus antreprenorul.

Sebastian Dobrincu, despre despărțirea de Ioana Ignat

În cadrul aceluiași interviu, Sebastian Dobrincu a vorbit despre despărțirea de Ioana Ignat. Deși nu a vrut să spună care a fost exact motivul separării, acesta a dat de înțeles că vina a fost a amândurora.

„Eu am învățat niște lecții foarte valoroase. Faptul de a fi căpos, pe cât de tare m-a ajutat în viața profesională, pentru că în afaceri sunt al naibii de perseverent, în viața personală, s-ar putea să fac rău. Să vrei tu să schimbi niște vicii, niște defecte, la niște persoane care nu vor să se schimbe… S-ar putea să se termine urât! Nu poți controla pe nimeni oricât ți-ar dori. Când sari calul și aplici perseverența, trebuie să știi să pui stop! Dacă nu funcționează, fiecare trebuie să își vadă de drumul lui. Am acceptat și am rezolvat multe probleme”, a afirmat el.

„Bineînțeles că îmi recunosc și eu defectele, dar trebuie să fie reciproc, trebuie ca amândoi să își dorească să se schimbe. (…) Eu sunt foarte căpos. De exemplu, am fost încăpățânat cu niște vicii, cu niște fixații pe care oamenii nu vor să le schimbe. Fie nu vor, fie nu pot să le schimbe”, a mai spus Sebastian Dobrincu.

